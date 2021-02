Benedetti: “Es un desatino culpar a los productores por el aumento del precio de los alimentos”

El diputado nacional Atilio Benedetti (UCR) cuestionó la advertencia que hizo el presidente Alberto Fernández sobre una posible suba de las retenciones y una eventual instauración de cupos a las exportaciones.

Sostuvo que “es desacertado” responsabilizar a los productores y dijo que el precio de los granos tiene una incidencia baja en el costo final de los alimentos.



«Basta de poner la pata encima del sector que invierte y genera empleo”, enfatizó.



El residente advirtió que para controlar la suba de precios el Estado tiene dos opciones: subir las retenciones y establecer cupos a la exportación.



Benedetti calificó sus palabras como “una amenaza” al sector productivo y además consideró que “es un desatino culpar a los productores por el aumento del precio de los alimentos”.



“Lo que dijo el presidente deja en evidencia que desconoce las características de las cadenas de valor, ignora su funcionamiento y no sabe que es baja la incidencia del valor al que los productores venden sus productos en el precio final”, sostuvo y, como ejemplo, dijo que el valor del trigo tiene una incidencia del 10% en el precio del pan.



En este contexto, remarcó que “es desacertado responsabilizar al productor por el precio de los alimentos” y consideró que “sería un grave error seguir golpeando a la gallina de los huevos de oro”, refiriéndose a uno de los sectores que más divisas genera para el país.



“Es incomprensible que se pretenda volver a recurrir a prácticas pasadas que ya sabemos que no funcionan porque no sólo que no generan una disminución de precios, sino que además provocan una reducción de stock y termina siendo peor el remedio que la enfermedad”, aseveró Atilio Benedetti en un comunicado enviado a esta Agencia.



«El gobierno tiene diálogo con representantes de los sectores productivos de agroalimentos y funcionarios que conocen bien los mecanismos. No entiendo por qué pretende depositar las responsabilidades en los productores y no pone la mirada en otros eslabones de la cadena ni en la exorbitante carga impositiva que ésta tiene», manifestó.



“Debería saber que subir las retenciones desalienta la producción y que restringir la exportación limita el ingreso de divisas”, afirmó el diputado radical, quien concluyó: “Basta de poner la pata encima del sector que invierte y genera empleo”. (APFDigital)

Relacionado