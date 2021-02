Convergencia destacó la función de los Consejos locales de Seguridad y criticó la ausencia del gobierno provincial

Convergencia radical destacó en un documento, la tarea que realizan los Consejos locales de Seguridad para la disminución de los delitos en algunas ciudades entrerrianas y criticó la ausencia de políticas públicas y un plan estratégico desde el gobierno provincial.



«La violencia y la inseguridad no solo tienen un impacto social y de gobernabilidad, sino que también presentan un desafío al Estado por sus costos sociales, económicos y políticos, cuestiones que influyen en el crecimiento como sociedad. Lamentablemente, a pesar de la importancia de la seguridad ciudadana, la misma no ha sido refrendada desde el gobierno con un desarrollo elaborado en políticas públicas que brinden un plan estratégico que aporte las soluciones necesarias a esta creciente preocupación social», dice al comienzo el texto refrendado por el diputado nacional, Jorge Lacoste, por Leandro Arribalzaga y por el referente del sector en Gualeguaychú, Ricardo Rodríguez, quien integra el Consejo de Seguridad de esa ciudad.



«La lucha contra la violencia y la inseguridad, que siempre ocupó un lugar fundamental en las agendas y planes de desarrollo de las gestiones para asegurar la gobernabilidad democrática y la convivencia social, aparece claramente ausente si nos atenemos a los graves hechos que se han conocido en los últimos meses, incluso con la posible participación de sicarios», indicaron.



Enseguida consideraron: «Es necesario trabajar en respuestas multidimensionales a corto, mediano y largo plazo, para disminuir la inseguridad que se vive a diario en muchas ciudades de nuestra provincia. Ante la inacción del gobierno provincial, la creación de Consejos locales de Seguridad en aquellas ciudades en los que no existen, puede constituirse en una herramienta interesante de participación social para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad que debe garantizar el estado a los entrerrianos».



Remarcaron que en Entre Ríos «ya existen en varias ciudades en las que esa experiencia ha demostrado su utilidad y enormes posibilidades. No interfieren con autoridad alguna, ni lo pretenden. Al contrario, son una herramienta invalorable de coordinación y acción conjunta, a la vez que un canal idóneo de comunicación entre la autoridad civil, judicial, policial, otras fuerzas de seguridad y con las instituciones de la comunidad».



INACCIÓN. Sobre la actitud del gobierno provincial, criticaron «la falta de implementación de un plan integral estratégico sobre seguridad, que responde a varias causas concurrentes entre ellas magros presupuestos y ausencia total de programas eficaces que apunten a la prevención del delito, por ello la institución que hoy resaltamos y proponemos para aquellas localidades con las que no cuentan, pueden convertirse en la mejor caja de resonancia para las inquietudes que este problema genera, como de su correcto diagnóstico y problema de fondo».



El documento de Convergencia, finaliza: «Si bien garantizar la seguridad es una responsabilidad ineludible del estado, como ciudadanos tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados cuando nuestros gobernantes muestran su incapacidad para resolver los problemas que sufren los entrerrianos y como dirigentes políticos que fundamentalmente queremos contribuir en ideas, más que en críticas, es que entendemos que sería altamente positivo que esta institución arraigue en las ciudades de Entre Ríos que aún no la han establecido. Los primeros pasos ya se dieron, de modo que en adelante quienes adhieran a la inquietud podrán recurrir al modelo y adaptación de las estructuras formales de las que ya existen, capitalizar su experiencia y obtener la cuantificación de los resultados en cada localidad con independencia de su dimensión».

