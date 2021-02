María Alejandra Viola: “La UCR es la contracara del populismo”

“Somos la contracara del populismo reinante en la Argentina. Los populistas creen que el Estado les pertenece, como los Fernández que vinieron con su cultura de la apropiación de la cosa pública” aseguró la ex diputada provincial, María Alejandra Viola en la reunión que dio nacimiento al movimiento «Construir», dentro de las filas de la Unión Cívica Radical.



Durante su alocución en la reunión radical manifestó que “debemos generar confianza no sólo dentro de nuestro partido (U.C.R.), sino también en nuestro frente político. Entendiendo y respetando a todos quienes se manifiesten y comprometan en este mismo camino. Hoy los radicales tenemos un rol de mucha responsabilidad porque las principales banderas del radicalismo ya le pertenecen a la sociedad: desde las ampliaciones de derechos, hasta la recuperación de la democracia. Nosotros debemos ser fieles custodios de ellas. Estamos generando un debate interno sobre nuevas banderas y a partir de ahí definir cómo utilizaremos los espacios institucionales. ¡No podemos callarnos! ¡No podemos perder nuestra identidad como radicales!.”



Más adelante dijo: «Para que la provincia progrese tenemos que generar el ámbito propicio, con espacios de colaboración colectiva y líderes creíbles ya que la única forma es volver a darle entidad a nuestra palabra. Está en juego el futuro de la sociedad. Ya no hay tiempo de improvisaciones ni para individualismos. Hay más problemas que antes para resolver. La pandemia nos mostró todo lo roto que tiene la sociedad, pero también que cuando los hombres y mujeres dirigimos nuestra energía en forma colectiva hacia algo, podemos lograr la transformación».



Finalmente, la diputada (MC) Viola expresó: «La Argentina hace 50 años que crece menos que el resto del mundo y tiene 7 veces más pobres. Hoy el principal costo de producción son los impuestos. En Entre Ríos no hay plan ni políticas permanentes para dar solución a los problemas de siempre. Tenemos que pensar nuestra provincia inserta en el escenario nacional con debates actuales: tecnología de hoy para mejorar el mañana, generación de nuevas fuentes de trabajo, haciendo realidad la verdadera autonomía.”

