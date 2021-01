Convergencia: «La vacuna en su laberinto»

Con las firmas de los doctores, Luis Beber (Paraná), Miguel García (Bovril – La Paz) y Alberto Rotman (Concordia), CONVERGENCIA emitió su opinión sobre este tan cuestionado tema de las vacunas contra el Covid 19.



«El vuelo de Aerolíneas Argentinas que hoy partió a Rusia, –vuelo que hasta ayer fue repetidamente suspendido– traería aparentemente 600.000 unidades de la primera dosis de vacunas Sputnik V, hoy trascendió que serán solo 220 mil, muy lejos de las 5 millones de dosis anunciadas por el presidente que estarían disponibles para enero. A este ritmo ¿calculen cuantos años tardarían para vacunar a 35 millones de argentinos?», interrogaron en principio.



Para sostener luego «Esto es un nuevo engaño que nos llena de indignación y vergüenza, donde este gobierno pseudo progresista y populista hace que nuestro país sea el hazmerreir del mundo civilizado, que es el espacio que pretendemos estar, y no en el espacio del dictador Maduro -el de las gotitas mágicas- tan defendido y apoyado en los fueros internacionales por nuestro gobierno nacional. De esto no deberíamos asombrarnos si, según el sr. presidente, el gobierno de Gildo Insfrán, es un ejemplo».



Afirmaron no tener dudas «de la efectividad de esta vacuna, debido a que fue aprobada por el ANMAT, y que, además, está respaldada y avalada por los antecedentes científicos del Centro de Investigaciones de Epidemiología y Microbiología Gamaleya (nombre en homenaje al científico soviético Nikolai Gamaleya discípulo de Louis Pasteur, fundado en 1891)».



FALSOS ANUNCIOS. Posteriormente sostuvieron: «Lo grave de todo esto son los falsos anuncios que realiza el presidente, con marchas y contramarchas de fechas que no se cumplen y cantidad de unidades que tampoco se cumplen. Esto lleva a la devaluación de la palabra presidencial sembrando dudas en la sociedad del cumplimiento de entregas de las unidades contratadas como así también de la efectividad de esta vacuna.



Hasta ahora, debido a su desordenada forma de comunicación, no han explicado si esto se debe a fallas de nuestra Aerolínea de bandera o a incumplimiento del Laboratorio Ruso, desconociendo ingenuamente, la geo política del gobierno de Putin que según parece, también ha comprometido millones de dosis al gobierno de Méjico, que espero no sea en detrimento de las nuestras.



La triste realidad es que nuestro país, está atado a un solo oferente de seriedad dudosa. El gobierno argentino nos debe todavía la explicación por no haber contratado además con Pfizer, Oxford AstraZéneca o Moderna como han hecho la mayoría de los países», detallaron.



En la parte final del documento, se expresó: «Hoy el mundo enfrenta un enemigo común y muy peligroso que ha puesto en jaque a la ciencia más sofisticada y más avanzada. Seguro que en algún momento se encontrará la solución y como otras catástrofes que azolaron a la humanidad quedará para el recuerdo y la historia, mientras tanto, por ahora, este virus sigue cobrando vidas



Las catástrofes sirven para desnudar las miserias o poner en evidencia las virtudes reales de sus dirigentes. Hoy el mundo entero tiene un enemigo común, el coronavirus SarsCov2, esto debería ser causa suficiente para que las potencias más desarrolladas tecnológica y científicamente del mundo unieran su conocimiento y produjeran la vacuna apropiada para esta pandemia en tiempo y en cantidad suficiente, como así también el fármaco para combatir este virus. De esa forma se daría un ejemplo a la humanidad, demostrando que no todo se reduce a una carrera desenfrenada tratando de llegar primero, para así, embolsar cuantiosas ganancias. Para que esto no sea solo una utopía de una mente trasnochada, se necesitan dirigentes políticos que no sean meros administradores de la crisis, sino que sean verdaderos estadistas.



Tomemos como ejemplo lo ocurrido en la 2º guerra mundial que se ganó, porque Churchill y Roosevelt, dejando de lado las enormes diferencias que tenían con Stalin, se unieron a él ante un peligro mayor, como era el nazismo de Hitler. Hoy son otras circunstancias y otros tiempos, pero siempre hay lugar para mentes lúcidas cuando en frente tenemos un enemigo común», concluyeron.

