Arribalzaga destacó la figura de Illia en un nuevo aniversario de su muerte

El presidente del comité provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, Leandro Arribalzaga, afirmó que «en estos tiempos confusos o donde se pretende enredar con marchas, firmas y otros menesteres y en una fecha como ésta, 18 de enero donde se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del ex presidente de la República, don Arturo Humberto Illia acaecido en 1983 en los albores de la recuperación de la democracia, es bueno traerlo a la memoria»





Recordó palabras del propio Illia cuando dijo “se educa de tres maneras: con el ejemplo, con ejemplo y con el ejemplo”, y al respecto sostuvo: «Su vida fue ejemplo. Ejemplo de verdadera política por y para la gente, de honradez, de transparencia, de apego a la Ley y respeto a las instituciones republicanas. En su gobierno se concretó: la Ley de medicamentos, disminuyo la deuda externa, aumentó la producción industrial en un 35%, se conformó un plan de alfabetización, el 23% del Producto Bruto Interno fue destinado a la educación, se concretó la Ley del salario mínimo, vital y móvil. Disminuyó el desempleo de un 8% a un 5% y su gobierno sólo duro dos años y ocho meses, fue derrocado».



Luego, Arribalzaga, reflexionó: «Hoy se necesita del apego a la Ley, del respeto a las Instituciones Republicanas, no del vapuleo de ellas por alguna necesidad de alguien cercano al poder de turno. El evitar o tratar de evitar enfrentar un juicio oral y público no es de las prioridades de los argentinos, es menester en estos casos saber quiénes son responsables y que se hagan cargo de los hechos ocurridos. Algunos de los tantos ejemplo la voladura de la fábrica de Río Tercero, la muerte de Nisman, la causa de los cuadernos, la Amia o acá en Entre Ríos las causas de la vaca, sueño entrerriano, contratos truchos y tantas otras. No lo veo ni puedo imaginar a un Francisco Ramírez o aún Ernesto Guevara de la Serna, (se coincida o no en sus luchas) pidiendo clemencia o algo parecido; luchaban por sus ideales y asumían sus consecuencias. Acá no hay nada de eso, acá se está en Democracia, en una República y con las garantías constitucionales».



Finalmente, remarcó: «Acá hubo un ex presidente de la Nación que sí fue a juicio, No hubo ninguna marcha pidiendo por él, ni se levantaron firmas, ni nada que se le parezca. En juicio oral y público demostró su inocencia y honorabilidad. Ese fue Fernando De La Rúa. Entonces sin dilatar más que se exprese su culpabilidad o su inocencia, y que el gobierno ponga en agenda a la sociedad argentina y desde la política se eduque de tres maneras: con ejemplo, con ejemplo y con ejemplo como lo hizo Don Arturo Humberto Illia. Esa es la Argentina y la Entre Ríos que estamos esperando».

