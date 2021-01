Rotman sobre la renuncia de Lemus: «Refleja el hartazgo y la soledad que sienten la mayoría de los profesionales de la salud»

El ex diputado provincial y ex secretario de Salud de Entre Ríos, Alberto Rotman, afirmó que la renuncia del Dr. Marcelo Lemus al cargo de médico de guardia del hospital de San José, «refleja el hartazgo y la soledad que la mayoría de los profesionales de la salud sienten».



En una entrevista radial en Colón, Rotman indicó que la decisión del profesional «es además un pedido desesperado a la sociedad y a las autoridades políticas para que tomen conciencia que estamos frente a una grave Pandemia»



Precisó luego: «No hay medicamentos específicos para combatirla, y es por ello que la responsabilidad social es fundamental, además del respaldo de las autoridades políticas, cuya credibilidad hoy está muy deteriorada, con directivas claras, conocimiento y medios materiales para su tratamiento para que así el personal de salud, con alto porcentaje de contagios, sientan que no están solos en este desigual combate, y no cargando toda la responsabilidad sobre sus hombros»



Rotman sostuvo que el personal de salud «no necesita solamente que los llamen héroes, que los aplaudan y ponderen, debido a que saben muy bien qué hacer y cómo hacerlo, además siempre lo han hecho y lo seguirán haciendo. Necesitan entre otras cosas, el reconocimiento por parte de las autoridades y que se den por enterados que los sueldos de este personal son los más bajos de la administración pública. Si lo comparamos con otros ámbitos del Estado, son una vergüenza ya que basta con observar que un ingresante sin categoría a un Hospital gana 26.000 pesos y un médico asistente gana 38.700 pesos», detalló.



Finalmente, reflexionó: «Si la sociedad no se comporta responsablemente y el Estado no toma nota de esta lamentable realidad, hechos como el acontecido con el Dr. Lemus, corren peligro de generalizarse».

