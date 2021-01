Benedetti advirtió el impacto negativo que tendrá la deuda en la provincia

El diputado nacional Atilio Benedetti (UCR) sostuvo que la desidia del gobernador llevó a un grupo de bonistas a los Tribunales de Nueva York para poder cobrar la deuda que la Provincia no pagó. Y advirtió las consecuencias negativas que esto traerá para Entre Ríos: «La inacción es la característica distintiva de la gestión de Bordet y este rasgo está empezando a sentirse y a hacer daño». «El Gobernador no tiene palabra ni para los entrerrianos ni para los de afuera», sostuvo.



Este lunes salió a la luz que un grupo de acreedores decidió ir a los Tribunales de Nueva York debido a que la Provincia incumplió los pagos que se había comprometido a realizar.



Para Benedetti, «esta situación pone en evidencia una vez más que la característica distintiva de la gestión del gobernador Gustavo Bordet es la inacción y que lamentablemente este rasgo está empezando a sentirse y a hacer daño a los entrerrianos».



«El hecho de haber permitido que un reclamo de intereses de deuda se consolide y termine en los Tribunales de Nueva York es una muy mala noticia para Entre Ríos porque marca que hay una incompetencia grave en el manejo de los compromisos y que estamos ante un gobierno provincial que no tiene palabra ni para los entrerrianos ni para los de afuera», enfatizó.



«Su pasividad ante este problema generó que el reclamo termine en los Tribunales de Nueva York y esto pone en riesgo el acceso a financiamientos futuros y constituye un obstáculo para el desarrollo de la provincia», aseveró el diputado radical.



Y continuó: «Está más que claro que la grave situación a la que el gobernador está sometiendo a la provincia va a afectar el perfil crediticio de Entre Ríos y condicionará su acceso al crédito, lo cual impactará negativamente en su desarrollo y capacidad de crecimiento».



A su vez, «la judicialización de la deuda generará altísimos costos en concepto de honorarios, que necesariamente deberán ser asumidos por la provincia», advirtió Benedetti, quien señaló que a esto hay que sumarle «los cargos moratorios y costas que un reclamo de estas características tiene en esa jurisdicción». Para dar un ejemplo, recordó que los abogados seniors que intervinieron por Argentina ante el juez Thomas Griesa cobraban U$S 1.000 la hora.



«El panorama es oscuro y da cuenta de la ineficacia de la gestión de Bordet, que tomó deuda para seguir administrando pobreza y encima ahora no la paga», cuestionó, al tiempo que afirmó que «este problema, que muchos verán lejano y complejo, caerá sobre las espaldas de cada uno de los entrerrianos y entrerrianas».



Por último, el Diputado nacional aseveró: «Espero que esta vez Bordet se haga cargo de sus errores y no vuelva a caer en la manía de echarle la culpa al gobierno de Mauricio Macri de esta situación, ya que él mismo fue quien contrajo esta deuda en dólares y no cumplió con los compromisos de pagos de intereses correspondientes».

Relacionado