Convergencia cierra su ciclo de charlas virtuales

El ciclo de charlas virtuales que ha venido desarrollando Convergencia a lo largo de este año 2020, cerrará este lunes con dos destacados expositores: el ex Intendente del departamento Paysandú (República Oriental del Uruguay), Guillermo Caraballo y el presidente del Foro de Intendentes de Cambiemos e intendente de Nogoya, Rafael Cavagna (UCR).



El primero se referirá a «UNA EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN PARA TENER EN CUENTA». Se trata de un interesante proceso que llevó adelante desde la intendencia de Paysandú (ROU), con la República Popular CHINA y que le permitió a ese departamento lograr hermanamiento con distintas ciudades y provincias del gigante asiático para transferencia de servicios culturales, tecnológicos, etc que han contribuido positivamente al desarrollo de la región.



En tanto Cavagna hará un «BALANCE DE UN AÑO MUY PARTICULAR», que se vio atravesado por las circunstancias generadas por la pandemia y que obligaron a los municipios a asumir competencias que no les son propias, modificando sustancialmente la planificación que se habían planteado para el 2020 las gestiones locales.



Ricardo Gutiérrez, referente de Convergencia en la ciudad de Paraná, destacó la importancia de esta charla virtual que permitirá por un lado dar a conocer el extraordinario trabajo realizado por las intendencias radicales para contribuir solidariamente a afrontar un problema que es de Salud Pública, y por el otro escuchar de primera mano una experiencia de gobierno local, con mirada global, que busco generar asociaciones con otras partes del mundo para potenciar la gestión de desarrollo de la intendencia de Paysandú.



Moderan esta charla virtual del espacio Convergencia, que se llevará a cabo este lunes 28 desde las 19.45 Hs, el diputado nacional Jorge Lacoste y Leandro Arribalzaga.



Los interesados en participar por Zoom lo pueden hacer ingresando con la ID 858 0721 9217 y Código de Acceso: 167861 ó seguirla por Facebook Live en https://www.facebook.com/jorgeenriquelacoste/.

Relacionado