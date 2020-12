La justicia le dio la razón a Iosper y Femer no podrá cortar servicios

Tras la medida cautelar que presentó el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), la cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná falló a favor de la prestadora de salud y ordenó a la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) abstenerse de aplicar corte de servicios a los afiliados, como había anunciado, “hasta tanto finalice el juicio principal”, confirmó el asesor legal del organismo, Ezequiel Poncio, quien agregó que pese al planteo de origen, “Iosper no está incumpliendo el contrato y tiene todos sus pagos al día con entidad que nuclea a los médicos en Entre Ríos”.



En rigor, el Tribunal ordenó a Femer no realizar medidas de fuerza “hasta tanto finalice el juicio principal”, una demanda por incumplimiento de contrato que interpondrá la Obra Social provincial, informó AL DIA ENTRE RIOS.



La situación entre Iosper y Femer se originó a partir de la pretensión de la entidad que nuclea a los médicos en Entre Ríos, de acceder a un aumento de las prestaciones.



La resolución de la Cámara lleva las firmas de Marcelo Baridón, Gisela Schumacher y Hugo Rubén González Elías, y ordena a la Femer “que se abstenga de indicar a los profesionales de la medicina que la integran, y/o decidir la suspensión de los servicios asistenciales contratados y comprometidos por su intermedio a afiliados y afiliadas de la Obra Social Iosper en los niveles primario y secundario de atención médica en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos, y hasta tanto finalice el juicio principal.



En el argumento de su voto, Baridón afirmó que “Iosper no informó sobre impugnaciones a las liquidaciones abonadas o demoras en los pagos debidos (a los médicos, como tampoco da cuenta la página web de Femer en las decisiones publicadas suspensivas de los servicios contratados y que son de acceso público. Los aparentes motivos originantes de las suspensiones parecen transitar otros carriles, ajenos al cumplimiento o incumplimiento contractual». El camarista agregó que “Acierta el Iosper cuando afirma que la suspensión de la atención médica en los niveles primarios y secundarios de sus afiliados y afiliadas impactará directa y negativamente en el servicio público hospitalario, cuya preservación y priorización a atender los afectados por la pandemia debemos todos y todas, Femer incluida, destinar nuestros esfuerzos”.



También agregó que “resulta pertinente la cautelar solicitada por la obra social consistente en ordenar a Femer que en lo sucesivo se abstenga de indicar a los profesionales de la medicina que la integran que suspendan los servicios asistenciales contratados y comprometidos por su intermedio a la Obra Social Iosper y destinados a la asistencia sanitaria del universo de sus afiliados en los niveles primario y secundario de atención médica en todo el territorio provincial y hasta tanto finalice el juicio que por ejecución de cumplimiento de acto administrativo contractual que la promotora del presente incidente comprometió interponer.



La cautelar presentada por Iosper para frenar los cortes de servicios de los médicos enrolados en Femer tuvo además la adhesión del representante del Ministerio Público de la defensa, Daniel Cottonaro, y de la representante del Ministerio Público Fiscal, Aranzazu Barrandeguy.

