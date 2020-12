Columna de Opinión: «La doble vara de un gobierno sin rumbo»

Por

Alberto Rotman

Ex diputado provincial

Cambiemos



Que el Kirchnerismo actúe e interprete la ley de acuerdo a su conveniencia no es novedad en los tiempos que vivimos.



A pesar de ello hay hechos que todavía nos siguen asombrando e indignando, tal el caso de lo que ocurre con trabajadores de salud en el Hospital Masvernat de Concordia, donde hace días atrás se encadenaron frente a dicho nosocomio.



Esto es doblemente indignante, cuando por un lado no le alcanzan las palabras y los gestos para ponderar a los que trabajan en esta disciplina, que hoy se han cargado al hombro la pandemia que azota al mundo, por otro lado, los explotan y utilizan sus necesidades de vida para pagarles sueldos misérrimos en «negro» y sin ninguna protección social.



Es el caso de 69 personas que trabajan en el Hospital Masvernat, algunos desde hace 4 años y otros más recientes.



Estos trabajadores, según relatan, realizan todo tipo de trabajo, en especial de maestranza y son programados semanalmente como todo el personal del Hospital.



El sueldo que cobran era, hasta el mes pasado de 16.500 pesos mensuales y a partir de este mes les aumentaron a 19.000 pesos, o sea que hasta el pasado mes eran indigentes (el INDEC da como cifra para no ser indigente de 17.800 pesos mensuales) y actualmente están en el escalón más bajo de la pobreza (el INDEC da la cifra de 43.000 pesos mensuales para no ser considerado pobre).



la situación laboral de estos trabajadores es doblemente vergonzosa, primero por ser trabajadores que hoy están en el frente de esta lucha contra el coronavirus, donde varios de ellos



se contagiaron, y segundo, y muy grave es que, quién tiene que dar el ejemplo es el principal transgresor.



¿Con que autoridad el gobierno provincial, aplicando la ley, penalice con multas o a veces con el cierre del comercio o empresa, cuando descubre en alguna de ellas que tiene trabajando empleados no inscriptos?



Para ser creíbles y tener la autoridad para hacer cumplir la ley, primero hay que gobernar con el ejemplo.



Insto al gobierno provincial a que solucione inmediatamente esta injusticia con los trabajadores del Hospital Masvernat, porque el Estado que es quién tiene la obligación de hacer cumplir las leyes, debe comenzar dando el ejemplo y no ser el principal transgresor. De esta forma, sí tendrá la plena autoridad para aplicarlas y no tener una doble vara. «Para los otros la dureza pétrea de estas leyes, para nosotros (el Gobierno) tener la libertad de transgredirlas».



La justicia social que tanto pregonan debe ser una realidad y no solo declamatoria para los discursos.





