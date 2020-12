Documento de Convergencia: «Nos vacunaron sin vacuna»

Un crítico documento difundió hoy el sector interno del radicalismo «Convergencia», en relación al tema que ocupa el interés de la población como es la llegada de la vacuna para afrontar el Coronavirus.

«El gobierno nacional ha mostrado un nivel de inoperancia cada vez más alarmante frente a la pandemia del SARS 2, que comenzó a principios de año con las declaraciones del ministro de salud, Gines González García asegurando que el virus del Covid 19 no iba a llegar a nuestro país, para después decir que iba a ser una simple gripecita y ahora con el papelón de las vacunas», indicaron.

Para sostener luego: «El presidente (Alberto) Fernández, se ha dejado llevar por el exceso de voluntarismo, pero también por la poca eficacia de sus funcionarios, lo que le ha hecho pagar un costo político demasiado alto y su palabra hoy se encuentra muy devaluada.

Los científicos que nos gobiernan se anoticiaron hoy que la vacuna rusa no sirve para los grupos de riesgos y la de Pfizer levanto un manto de sospechas porque se habló de ‘demandas inaceptables’ sin aclarar de que se trataba. Argentina aporto seis mil voluntarios para probar la vacuna y sin embargo comienza a ser aplicada en Chile, Brasil, México, casi toda Europa, pero no en nuestro país. La pregunta que cabe es cuales eran esas demandas y porque los demás países las aceptaron o porque a ellos no se las exigieron. Sería bueno que el laboratorio y/o el gobierno nacional expliquen claramente las demandas porque la incógnita se ha prestado para elucubraciones de cualquier orden».

La agrupación radical que integran entre otros, el diputado nacional, Jorge Lacoste y el presidente del comité provincial, Leandro Arribalzaga, expresó más adelante: «Lo cierto es que el gobierno, que debería mostrar seriedad frente a un tema tan importante, juega a los acertijos con el anuncio de cuando llegaría la vacuna y lo que es peor aumenta la incertidumbre en cuanto a la efectividad que podría tener.

Esa falta de responsabilidad estatal ha hecho que bajara el nivel de cumplimiento de las normas de prevención y consecuentemente aumenten los casos en una época del año tan especial.

En definitiva, a los argentinos, nos vacunaron sin vacuna» concluyó el documento.