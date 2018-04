2° FECHA – TORNEO AMISTAD.

En la tarde de este sábado se disputó la 2° fecha del Torneo Amistad, de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

Si bien hubo partidos en las tres zonas no se completaron los nueve encuentros que estaban previstos para la jornada. En Zona Norte no se disputaron dos partidos. Unión Alcaraz vs Sauce de Luna no jugaron debido a que Sauce de Luna no cuenta con el cambio de jurisdicción deportiva, situación que el Consejo Federal resolverá la semana que viene. Mientras que Diego Maradona y Atlético Hasenkamp postergaron su partido, a último momento, debido a que el estadio de Diego Maradona no estaba en condiciones para ser utilizado. Este partido se disputará el lunes, en horarios normal, en Hasenkamp, donde se invertirá la localia. También, aprovechando el feriado nacional, Atlético Hernandarias y Deportivo Tuyango recuperarán el partido pendiente por la 1° fecha. Además Juventud Sarmiento cambió la localia con Juventud Unida y dicho encuentro se disputó en Bovril.

En Zona Centro se suspendió el partido de la Categoría Sub-11 entre Deportivo Tabossi y Atlético Hernandarias, debido a que el club visitante no presentó la documentación necesaria para que los chicos puedan jugar. Luego del informe elaborado por el árbitro el Tribunal de Disciplina resolverá en consecuencia.

Zona Sur – Categoría Sub-15

Asociación Cultural 3-2 Cañadita Central. Goles: Santiago Villagra, Diego Rau, Cristian Schmidt (AC); Simon Saavedra, Lucas Nuñez (CC).

Viale FBC 2-1 Atlético Arsenal. Goles: Francisco Orrego, Lucas Caceres (V); Mariano Landra (A).

Atlético Sarmiento 0-1 Atlético Unión. Gol: Joaquin Rios (AU).

Libre: Segui FBC

Zona Centro – Categoría Sub-15

Independiente FBC 2-5 Unión Agrarios Cerrito. Goles: Lautaro Retamaso, Matias Villalba (I); Matias Romero -2- Tomas Ruiz Diaz, JeremiasGamarra, Genaro Mendez (C).

Atlético María Grande 7-0 Atlético Litoral. Goles: Tobias Franco, Sebastian Vera-2- Maximiliano Franco -2- Thiago Feresin, Luciano Quintero (MG).

Deportivo Tabossi 0-1 Atlético Hernandarias. Gol: Maximo Isla (H).

Libre: Deportivo Tuyango

Zona Norte – Categoría Sub-15

Juventud Unida 3-0 Juventud Sarmiento. Goles: Damian Taborda, Angel Ramirez, Lautaro Torres (JU).

Libre: Deportivo Bovril

Zona Sur – Categoría Sub-13

Asociación Cultural 7-1 Cañadita Central. Goles: Sebastian Duarte, Tomas Sacks -2- Marco Rossi -3- Lisandro Pagnone (AC); Vladimir Rios (CC).

Viale FBC 3-0 Atlético Arsenal. Goles: Mateo Albornoz, Angel Rodriguez, Tobias Bovier (V).

Atlético Sarmiento 3-0 Atlético Unión. Goles: Lautaro Schonfeld -2- Juan Berdon (AS).

Libre: Segui FBC

Zona Centro – Categoría Sub-13

Independiente FBC 1-1 Unión Agrarios Cerrito. Goles: Matias Villagra (I); Bruno Zalazar (C).

Atlético María Grande 0-1 Atlético Litoral. Gol: Axel Martinez (L).

Deportivo Tabossi 1-2 Atlético Hernandarias. Goles: Alexis Miguele (DT); Maximo Kesseler, Bruno Wiesner (H).

Libre: Deportivo Tuyango

Zona Norte – Categoría Sub-13

Juventud Unida 1-0 Juventud Sarmiento. Gol: Marcos Belmonte (JU).

Libre: Deportivo Bovril

Zona Sur – Categoría Sub-11

Asociación Cultural 6-0 Cañadita Central. Goles: Benjamin Soria, Alejandro Piray, Benjamin Gottig -4- (AC).

Viale FBC 1-1 Atlético Arsenal. Goles: Nicolas Correra (V); Jesus Heinze (A).

Atlético Sarmiento 1-1 Atlético Unión. Goles: Alejo Sian (AS); Lucas Pastori (AU).

Libre: Segui FBC

Zona Centro – Categoría Sub-11

Independiente FBC 2-2 Unión Agrarios Cerrito. Goles: Kevin Villalba, Edgar Marioni (I); Tadeo Aliendro, Pablo Romero (C).

Atlético María Grande 2-6 Atlético Litoral. Goles: Angel Lescano, Blas Goro (MG); Nicolas Escudero, Luciano Martinez -3- Genaro Duarte, Ignacio Farias (L).

Deportivo Tabossi – Atlético Hernandarias. (Suspendido)

Libre: Deportivo Tuyango

Zona Norte – Categoría Sub-11

Juventud Unida 5-0 Juventud Sarmiento. Goles: Axel Gaitan, Marcos Belmontes -2- Aaron Larrea -2- (JU).

Libre: Deportivo Bovril