1er Barrileteada Nacional para alertar sobre la situación actual del Autismo (Trastorno de Espectro Autista) en la Argentina.

El 28 de octubre, a las 15 horas, soñamos en todo el territorio nacional ,

Con un cielo azul de barriletes que nos hagan poner los pies sobre la tierra

Y la mirada en el cielo.

Si, los pies sobre la tierra; sabemos que es creciente el número de casos detectados de

Trastornos del espectro autista ( TEA) . Pero también somos conscientes de que no basta con

La detección, porque, además, y como agravante de esta situación, se suele llegar tardíamente al diagnostico. Está demostrado que cuanto más precozmente se detecte, mejor

Sera el pronóstico.

Los pies sobre la tierra, porque se perdieron casi cuatro años, desde Noviembre de 2014 cuando se sanciono la Ley 27043 que aun sigue sin reglamentarse. Por lo tanto, es preciso acelerar las reuniones para dicha reglamentación. De lo contrario, paradójicos amparos judiciales serán pedidos mientras la Ley, del otro lado de un vidrio blindado por la inacción , nos mira con cierta tristeza .

Los pies sobre la tierra porque , una comisión de padres de niños con TEA, y aun los adultos con TEA, deberían sentarse junto a los legisladores ..Nadie mejor que nosotros para asesorar,

Aconsejar, opinar sobre situaciones relacionadas con lo cotidiano de esta realidad.” Nada sobre nosotros sin nosotros “, se dijo en la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias ( 2006 ONU)

Además ese día , como en todas las barrileteadas solidarias , brindaremos información de promoción y protección de la salud . Queremos decirles a toda la población que presten atención a tres puntos que siguen y, que si aulguno o todos coinciden o son reconocidos en su entorno , debe nacer las sospecha e insistir en el contros por parte del sistema de salud.

Si tu hijo/a tiene 18 meses este atento a estas tres simples cosas :

“ Si lo llamo y no me mira ::::” / “ Si no señala ….”

(¡ No se lo que quiere!!) Prefiere estar solo

NO MIRES PARA OTRO LADO ……(TEA) Trastorno del Espectro Autista

Elegimos elevar barriletes azules sobre el cielo azul, y en todo el territorio nacional porque el color azul se ha transformado en el símbolo del autismo . Representa de alguna manera lo que viven a diario las familias y las personas con TEA. A veces el azul es brillante , como el mar en dia de verano. Y otras veces , ese azul se oscurece y avanza como un mar de tempestad. Es que todas las personas que lo viven no lo representan de la misma manera. Las necesidades individuales son diferentes y por lo tanto un caso único .

Algunas estadísticas hablan de 1 caso en 59 nacimientos, que tendrá “ algo “ de ese amplio abanico que es el TEA.

Hay mucho aun aun por recorrer. La sociedad en general desconoce y tiene un concepto errado acerca de estos niños y su conflictiva. Rompamos juntos las barreras por el autismo y hagamos una sociedad mas accesible . Si como sociedad no los defendemos , no cambiamos y nos nos preocupamos . porque el marzo legal sea justo para sus vidas, estaremos caminando por un sendero equivocado de soledad y desamparo.

Te esperamos …..Un barrilete es el único juguete que se arma en familia, se remonta en toda la familia y el que te hace mirar el cielo , un cielo azul, bajo ese mismo cielo TODOS .Pintémoslo de azul : “ azul sobre azul “

Entonces….¿ Cuando? 28 DE OCTUBRE 2018 a las 15 hs .

¿Dónde? EN EL PARQUE LA DELFINA .

¿ Como? CON UN BARRILETE AZUL AL CIELO AZUL , NADA MAS.

¿Porque? Porque los diagnosticos suelen ser tardios , porque no hay ley nacional reglamentada que nos ampare para los tratamientos, que por derecho humano merecen y necesitan …Tambien por la sencilla razón que son diferentes , no menos , y con un potencial a veces increíbles ya que tienen una forma distinta de percibir el mundo .

Piensa en la estadística ; esos números nos están señalando que directa o tangencialmente están en nuestras vidas .

Por todo esto, con los pies sobre la tierra, pero con la mirada y el corazón en el cielo te esperamos –

PADRES TEA .-