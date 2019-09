18° FECHA – TORNEO OFICIA – LIGA DE FUTBOL DE PARANA CAMPAÑA

Zona Norte

Juventud Sarmiento (1): Julio Bay; Gonzalo Vega, Maximiliano Acosta, Silvestre Irrazabal, Bruno Schiebert; Sebastian Landra, Martin Llanez, Brian Botto; Ruben Marín, Diego Velásquez, Nicolas Jacob. DT: Rolando Céparo.

Atlético Hasenkamp (2): Jose Valentinuz; Renzo Ramírez, German Ziegler, Criatian Romero, Cristian González; Lautaro Ruiz Moreno, Jose Quiróz, Inalen Godoy, Ariel Schwaigert; Thiago Godoy, Cristian Gareiz. DT: Gastón Spessot.

Cancha: Sarmiento de Hasenkamp. Goles: Brian Botto (JS). Bruno Schiebert e/c y Cristián Gareiz (H). Amonestados: M. Acosta, M. Llanez, Botto y Jacob (JS). C. González, T. Godoy y Cristián Gareiz (H). Cambios: en Juventud, G. Alarcón por Schiebert y A. Miño por Marín. En Atlético: N. González por Schwaigert, C. Fernández por Ramírez y A. Seita por T. Godoy. Arbitro: Maximiliano Moya.

Unión Agrario Cerrito (3): Renzo Correa; Jonathan Ferreyra, Mauricio Wolosko, Emanuel Tomassini, Andres Catelani; Maximiliano Zampieri, Edgardo Benítez, Milton Benítez, Milton Schoenfeldt; Angel Benítez, Ivan Aguilar. DT: Omar Verón.

Independiente FBC (1): Sebastian Bertoldi; Lucas Peker, Carlos Rivas, Cristian Martínez, Nelson Alegre; Carlos Herlein, Sergio Simon, Saul Leguizamón; Leandro Aguirre, Facundo Aguirre, Ruben Fabre. DT: Raúl Dipangracio.

Cancha: Agrarios Cerrito. Goles: Angel Benítez, Maximiliano Zampieri y Milton Schoenfeldt (UAC). Rubén Fabre (I). Amonestados: Catelani y Schoenfeldt (UAC). Rivas, Alegre y Martínez (I). Cambios: en Unión, A. Palacios por Ferreyra, F. Omarini por Aguilar y C. Buselli por A. Benítez. En Independiente: M. Fernández por Martínez y C. Ruiz Díaz por Herlein. Arbitro: Marcelo Derevlany.

Atlético Hernandarias (2): Juan Rodríguez; Nicolas Barrios, Alejandro Retamar, Ivan Blanco, Juan Rodríguez; Gustavo Simon, Nestor Ruiz, Eric Acebedo; Hernan Arévalo, Ariel Barrios, Laureano Faes. DT: Fabio Aranda.

Dep. Tuyango (3): Cristian Puig; Matias Martínez, Eduardo Banega, Nahuel Schneider, Leandro Ellemberger; Ariel Vilchez, Hugo Vilchez, Diego Petenatti, Gaston Puig; Jose Hereñú, Emiliano Gómez. DT: Omar Celis.

Cancha: Atlético Hernandarias. Goles: Erik Acevedo-2-(H). Diego Petenatti y Gastón Puig-2-(DT). Amonestados: Retamar, Ruiz, Blanco y Acevedo (H). Schneider, L. Ellemberger, A. Vilchez, E. Banega, Petenatti, G. Ellemberger y Ruiz Díaz (DT). Cambios: en Atlético, J. Lallana por Rodríguez y D. Velásquez por Barrios. En Deportivo: C. Ruiz Díaz por Gómez, G. Ellemberger por H. Vilchez y C. Troncoso por Petenatti. Arbitro: Oscar Céspedes.

Deportivo Bovril (0): Leandro Wiggenausser; Julio Oves, Amilcar Olivo, Ignacio Barbósa, Julio Olivo; Carlos Larrea, Emilio Ramos, Federico Luque, Rodrigo Oves; Ivan Rusch, Ismael Gómez. DT: Gustavo Graciani.

Sauce de Luna (1): Gregorio Galeano; Calos Galeano, Daniel Ojeda, Elias Vargas, Javier Alvarez; Matias Donda, Facundo Martínez, Gustavo Galeano, Gonzalo Nuñez; Cristian Medina, Sebastian Candapay. DT: René Velázquez

Cancha: Antonio Boleas de Bovril. Gol: Cristián Medina. Expulsados: Javier Alvarez y Sebastián Candapay (SL). Amonestados: Berdún y A. Rodríguez (DB). F. Martínez y Vargas (SL). Cambios: en Deportivo, M. Alvarez por Ramos, F. Berdún por Gómez y A. Rodríguez por J. Olivo. En Atlético: R. Galeano por Martínez y J. Vargas por Núñez. Arbitro: Maximiliano Clauss.

Unión Alcaraz (1): Agustin Barreto; Sebastian Bravo, Fernando Moyano, Jonas Boyero, Emaneul Ferreyra; Axel Godoy, Daian Leones, Octavio Racig, Martin López; Nelson Janowsky, Daniel González. DT: Gustavo Trotbil.

Juventud Unida (2): Rafael Vera; Yamil Graciani, Ramiro Ramírez, Diego Aguirre, Hugo Martínez; Milton Moro, Jonathan Müller, Alexis Godoy, Diego Espinoza; Sergio Espinoza, Jonathan Larrea. DT: Gerónimo Moro.

Cancha: Raúl Navarro de Alcaraz. Goles: Emanuel Ferreyra (UA). Jonathan Larrea y Diego Espinoza (JU). Amonestados: Godoy (UA). Vera y Cerante (JU). Cambios: en Unión, J. López por Ma. López, Mi. López por Bravo y A. López por Leones. En Juventud: N. Leineker por Larrea, L. Cerante por Ramírez y E. Pellegrini por S. Espinoza. Arbitro: Roberto Lima.

Zona Sur

Cañadita Ctral. (0): Gabriel Brasseur; Federico Riquel, Hector Albornóz, German Zapata, Nicolas Riquel; Jose Spinelli, Miguel Servín, Hernan Cepelotti; Walter Tabares, Joaquin Bottegal, Misael Holotte. DT: Diego Ciarroca.

Seguí FBC (3): Fabricio Schmidt; Manuel Riquel, Maximiliano Banega, Eemiliano Núñez, Rodrigo Schmidt; Francisco Ramírez, Gerall Hernández, Leonel Lorenzón, Luciano Almeira; Osvaldo Ludi, Sergio Chitero. DT: Cristian Pontti.

Cancha: Cañadita de Seguí. Goles: Osvaldo Ludi y Martín Giménez-2-. Expulsado: Rodrigo Schmidt. Amonestados: Zapata y Bottegal (CC). F. Schmidt y Ludi (S). Cambios: en Cañadita, C. Todone por Spinelli, D. Floco por Servín y A. Stricker por Tabares. En Seguí FBC: M. Giménez por Almeira, L. Sosa por Chitero y J. Martínez por Ludi. Arbitro: Juan Bonin.

Atlético María Grande (0): Sebastian Borgetto; Ignacio Fercher, Matias Guichard, Emir María, Mauricio Vásquez; Tomas Pellegrini, Lautaro Morisconi, Victor Martínez, Lucio Comas; Juan Varisco, Jonathan Salva. DT: Julio Schmidt

Viale FBC (3): Lucas Rodríguez; Emanuel Moreira, Jose Donda, Agustin Galliussi, Osvaldo Rodríguez; Flavio Weimer, Nicolas Siebenlist, Johan Villalba, Diego Correa; Joel Alzugaray, Lautaro Osuna. DT: Humberto Pérez.

Cancha: Atlético María Grande. Goles: Joel Alzugaray, Jonathan Villalba y Lautaro Osuna. Amonestados: Guichard, Vásquez, Fercher, María y Comas (MG). Donda, Osuna y Correa (V). Cambios: en Atlético, L. Mansilla por Varisco y D. Graciani por Comas. En Viale FBC: N. Segovia por Siebenlist, N. Albornóz por Osuna y D. Badaracco por Villalba. Arbitro: Emanuel Yedro.

Atlético Arsenal (3): Jorge Fischer; Nahuel Salas, Norberto Albornóz, Franco Lozano, Lucas Arredondo; Rodrigo Hernández, Federico Córdoba, Diego Martínez; Sebastian Comas, Agustin Burdesse, Kevin López. DT: José Mancuello.

Atlético Litoral (2): Nicolas Carrasco; Nicolas Olgiatti, Augusto Paira, Franco Zanin, Mauro Urquiza; Cristian Werner, Oscar Castañeda, Matias Vittor; Marcos Carletti, Ismael Arellano, Cristian Dente. DT: Omar Werner

Cancha: Arsenal de Viale. Goles: Kevin López y Agustín Burdesse-2-(A). José Arellano y Alan Casco (L). Amonestados: Lozano y Olechart (A). Arellano (L). Cambios: en Arsenal, E. Olechart por Albornóz, K. Santa Cruz por Comas y I. Dalinger por Arredondo. En Litoral: N. Erbes por Arellano, Ala. Casco por Vittor y L. Urquiza por Zaninn. Arbitro: Gino Lima.

Atlético Sarmiento (1): Nicolas Velásquez; Maximiliano Franz, Victor Gassman, Matias Espíndola, Julio Cantero; Maximiliano Fernández, Facundo Sterzer, Daniel Jara; Matias Stricker, Matias Gassman, Maximiliano Rivas. DT: Nélson Schrooh.

Atlético Unión (1): Nestor Fernández; Leonel Gómez, Diego Friss, Jesuan Pérez, Emanuel Schimpf; Simon Fernández, Federico Rothar, Cristian Piray, Carlos Demertín; Joaquin Keiner, Roman Romero. DT: Walter Friss.

Cancha: Sarmiento de Crespo. Goles: Matías Gassman (S) y Francisco Rothar (U). Expulsados: Maximiliano Fernández (S). Cristián Piray y Joaquín Keiner (U). Amonestados: Franz y Stricker (S). Fernández (U). Cambios: en Sarmiento, F. Albornóz por Cantero, J. Méndez por Sterzer y S. Romero por Rivas. En Unión: D. Racig por Romero, M. Goette por Demartín y L. Miño por Rothar. Arbitro: Gabriel Ibarra.

Asociación Cultural (3): Cesar Franz; Francisco Torres, Francisco Díaz, Angelo Dibernardo; Agustin Laiker, Jonathan Carruego, Francisco Canoza, Joaquin Gross; Rodrigo Retamar, Lautaro Ruhl, Gaston Medrano. DT: Gabriel Holotte.

Deportivo Tabossi (0): Antonio Verón; Agustin Miranda, Angel Peralta, Jonathan Bertozzi, Emanuel Villanueva; Kevin Lescano, Alexander Racig, Lucio Alarcón; Matias Peralta, Luis Arce, Omar Aquino. DT: Claudio Racig.

Cancha: Cultural de Crespo. Goles: Rodrigo Retamar-2- y Joaquín Gross. Expulsado: Jonathan Bertozzi (DT). Amonestados: Ruhl, Lía y Giménez (AC). A. Peralta, Miranda, K, Lescano y Schumacher (DT). Cambios: en Asociación, P. Lía por Retamar y L. Giménez por Carruego. En Deportivo: C. D’Agostino por Racig, J. Schumacher por M. Peralta y L. Ferreyra por Arce. Arbitro: Mario Estecho.

Cruces de Octavos de Final (Ida)

Atlético Sarmiento vs Independiente FBC

Atlético Litoral vs Atlético Hasenkamp

Deportivo Tabossi vs Unión Agrarios Cerrito

Seguí FBC vs Deportivo Bovril

Sauce de Luna vs Atlético Arsenal

Juventud Unida vs Viale FBC

Unión Alcaraz vs Atlético Unión

Deportivo Tuyango vs Cañadita Central

CATEGORIA SUB-20

Zona Norte

Unión Agrarios Cerrito (0): Gustavo Rodriguez, Cristian Buseli, Cristian Monzon, Raul Tomasini, Miguel Ferreira, (*) Matias Ramirez, Gonzalo Quiroz, Rodrigo Seimandi, Martin Mendoza, Alejandro Morales, Jose Castiglioni.

Independiente FBC (1): Juan Monzon, Javier Franco, (*) Agustin Cejas, Agustin Villalba, Rodrigo Barrios, Diego Perez, Alexis Godoy, Alex Ecker, Emir Osan, Brian Puebla, Jonathan Servin.

Síntesis: Gol: Javier Franco (I). Amonestados: Franco, Cejas, Villalba, Barrios, Perez, Godoy, Puebla (I). Cambios: Mariano Britos por Casteglioni, Jremias Gamarra por Tomasini (C); Ruben Romero por Villalba (I). Árbitro: Ivan Monzon. (*) Jugadores Mayores.

Juventud Sarmiento (0): Elias Gonzalez, Julian Ramirez, Bladimir Perez, Jeronimo Lopez, Jairo Perez, Rodrigo Burgath, Enzo Llanez, Juan Ibarrola, Andres Miños, Milton Grandolio, Francisco Dure.

Atlético Hasenkamp (2): (*) Joaquin Estefani, Joaquin Godoy, Brian Dellizzotti, Facundo Zarate, (*) Rodrigo Retamar, Valentin Vergara, Nestor Rebozzio, Matias Mendoza, Velentin Mego, Ezequiel Romero, Facundo Leiva.

Síntesis: Goles: Matias Mendoza -2- (H). Amonestados: Gonzalez, B. Perez, Grandolio, N. Perez, B. Ibarrrola (JS); Zarate, Vergara (H). Cambios: Brian Ibarrola por B.Perez, Nahuel Perez por Burgath (JS); Juan Ferreira por Rebozzio, Lautaro Ramirez por Zarate (H). Árbitro: Nahuel Herrera. (*) Jugadores Mayores.

Atlético Hernandarias (4): (*) Alan Fritzler, Sergio Romero, Agustin Sanchez, Gonzalo Ortiz, Lucas Falcon, Gonzalo Silva, Jeremias Santini, Rodrigo Barrio, Alejandro Galeano, (*) Juan Gomez, Facundo Villalba.

Deportivo Tuyango (0): (*) Luis Rosales, (*) Fernando Vera, Adrian Mansilla, Brian Alves, Hernan Rios, Cristian Fattor, Eduardo Silva, Lautaro Ridolfi, (*) Sergio Albornoz, (*) Gabriel Ellemberger, Cesar Ruiz Diaz.

Síntesis: Goles: Jeremias Santini, Rodrigo Barrio, Juan Gomez, Facundo Villalba (H). Expulsado: Albornoz (DT). Amonestados: Fritzler, Ortiz (H); Rios, Silva (DT). Cambios: Francisco Huizzi por Santini, Matias Tentor por Romero, Carlos Vives por Fritzler (H); Bruno Gimenez or Alves (DT). Árbitro: Alexander Londero. (*) Jugadores Mayores.

Unión Agrarios Cerrito (2): Lujan Vilchez, Cristian Buseli, Cristian Monzon, Raul Tomasini, Miguel Ferreira, (*) Matias Ramirez, Gonzalo Quiroz, Rodrigo Seimandi, Santiago Lescano, Alejandro Morales, Jose Castiglioni.

Síntesis: Goles:

Árbitro: Kevin Remi. (*) Jugadores Mayores.

Unión Alcaraz (1): Mario Martinez, Alexis Frank, Diego Aguirre, Sebastian Portillo, Brian Gaitan, Joaquin Gonzalez, Jose Vega, Agustin Lopez, Esteban Martinez, Jairo Lopez, Uriel Barreto.

Juventud Unida (0): Enzo Rueda, Leandro Paul, Mauro Acosta, Cristian Muñoz, Santiago Ayala, Rodrigo Weinzettel, Daniel Villarreal, Joaquin Ramirez, Oscar Almarante, Ivan Altamirano, Jeremias Martinez.

Síntesis: Gol: Jairo Lopez (A). Amonestados: Aguirre, Barreto (A); Paul, Ramirez, Almarante (JU). Cambios: Alexis Portillo por Barreto, Samuel Kaiser por Vega, Maximiliano Arce por Martinez (A); Rodrigo Navarro por Jeremias, Uriel Rodriguez por Muñoz, Pablo Blochinger por Ayala (JU). Árbitro: Nehuen Rodriguez.

Deportivo Bovril (1): Fernando Invernizi, Ariel Naiff, Daniel Noriega, Lautaro Kuhn, Nahun Miño, Abdul Tome, Omar Ladner, Valentino Jara, Osvaldo Scarafia, Nicolas Guichard, Franco Cardozo.

Sauce de Luna (1): Tomas Perez, Samuel Oxaran, Laureano Torrilla, Brian Barahona, Rodrigo Piedra Buena, (*) Fernando Gausto, (*) Rodrigo Torrilla, Ruben Gamarra, Ezequiel Cabrera, Taiel Vargas, Nicolas Godoy.

Síntesis: Goles: Valentino Jara (DB); Ezequiel Cabrera (SL). Expulsado: Kuhn (DB). Amonestado: Scarafia (DB). Cambios: Miguel Diaz por Jara, Joaquin Martinez por Noriega (DB). Árbitro: Leandro Schamme. (*) Jugadores Mayores.

Zona Sur

Atlético María Grande (0): Lautaro Faes, Gaspar Monzon, Agustin Ramirez, Agustin Barrera, Tomas Pellegrini, Alan Barrera, (*) Manuel Ciarroca, Fabricio Reynaldi, David Graciani, (*) Martin Vera, Roman Paez.

Viale FBC (2): (*) Luis Zapata, Valentin Ringlofer, (*) Joel Salas, Juan Rios, Jonathan Zapata, Agustin Alveira, (*) Geronimo Urchueguia, Natanael Olmos, Ignacio Beaud, Santiago Fernandez, Agustin Saucedo.

Síntesis: Goles: Ignacio Beaud, Agustin Saucedo (V). Expulsado: Ag. Barrera (MG). Amonestados: Pellegrini, Graciani (MG); Ringlofer, Zapata, Beaud, Fernandez, Saucedo (V). Árbitro: Kevin Remi. (*) Jugadores Mayores.

Cañadita Central (1): Lautaro Alonso, Octavio Paul, Ramiro Ledesma, Valentin Fontana, Ignacio Picarella, Ignacio Urich, (*) Thiago Sauthier, Cesar Todone, Luca Cogno, (*) Lautaro Sosa, (*) Bruno Sosa.

Seguí FBC (0): (*) Facundo Villanueva, Lucas Sosa, Nicolas Caceres, (*) Jose Viola, (*) Juan De Asis, Mariano Villanueva, (*) Nahuel Schmidt, Yamil Borgetto, Enzo Villanueva, Franco Bisheimer, Ayrton Balcaza.

Síntesis: Gol: Bruno Sosa (C). Amonestados: Cogno (C); F. Villanueva, Bisheimer (S). Cambios: Franco Grinovero por Ledesma, Facundo Bolzan por Cogno (C); Nahuel Martinez por Sosa, Ramiro Paul por Bisheimer, Nahuel Rivero por Caceres (S). Árbitro: Pablo Martinez. (*) Jugadores Mayores.

Atlético Arsenal (1): (*) Cesar Rios, Ivo Foletto, Angel Alcantara, Franco Albornoz, Marcelo Alveira, Ary Buxman, Juan Mendez, Milton Gonzalez, Marcos Miño, Laureano Breckel, Cristian Albeira.

Atlético Litoral (0): (*) Carlos Emeri, Brian Karst, Brian Castañeda, Martin Rodriguez, Norberto Sacks, Brian Goro, Lucio Urquiza, Agustin Mels, (*) Santiago Puntin, (*) Gabriel Perez, Lazaro Castañeda.

Síntesis: Gol: Jesus Sione (A). Amonestados: Buxman, Mendez (A); Mels, Puntin, L. Castañeda (L). Cambios: (*) Jesus Sione por Miño, Bruno Guevara por Mendez, Axel Caceres por Albeira (A); Martin Rausch por Perez, Fernando Rivas por Karst (L). Árbitro: Walter Monzon. (*) Jugadores Mayores.

Asociación Cultural (2): (*) Emiliano Schaab, Tomas Gmenez, Franco Rossi, (*) Santiago Gieco, Leonel Gimenez, Renzo Pittavino, Enzo Medrano, Francisco Dalinger, Genaro Perez, Lautaro Arce, (*) Diego Rau.

Deportivo Tabossi (3): Camilo Bertone, (*) Paul Godoy, Emiliano Enrique, Laureano Ferreyra, (*) Nicolas Fleitas, Adrian Passi, Joaquin Spadillero, (*) Juan Ramirez, Samir Lescano, Brian Bertozzi, Ayrton Bertozzi.

Síntesis: Goles: Santiago Gieco, Genaro Perez (AC); Samir Lescano, Brian Bertozzi, Gaston Franco (DT). Expulsado: Rossi (AC). Amonestados: Gieco, Gimenez (AC); Enrique, Fleitas, Zapata (DT). Cambios: Franco Piedra Buena por Gieco, (*) Agustin Laiker por Gimenez, Diego Rau por C. Rau (AC); Gaston Zapata por Enrique, Gaston Franco por Spadillero, (*) Jorge Cabrera por Ramirez (DT). Árbitro: Ivan Ramseyer. (*) Jugadores Mayores.

Atlético Sarmiento (1): Lautaro Erhardt, Pedro Zarate, Gonzalo Schmidt, Agustin Perez, Ivan Fischer, (*) Lucas Repp, (*) Nahuel Cordero, Carlos Espinoza, Facundo Ebener, (*) Gonzalo Fernandez, (*) Sebastian Fernandez.

Atlético Unión (1): Ezequiel Stieben, (*) Gonzalo Schmidt, Luciano Rusch, Martin Rothar, (*) Nestor Fernandez, Juan Pagliaruzza, Tomas Perez, (*) Brian Villanueva, (*) Agustin Haberkorn, Jeremias Vergara, Mauro Jacob.

Síntesis: Goles: Facundo Ebener (S); Mauro Jacob (U). Amonestados: N. Fernandez, Villanueva, Jacob, Froschauer (U). Cambios: Agustin Zapata por Ebener (S); Gabriel Froschauer por Vergara, Rodrigo Wagner por Perez, Facundo Defler por Stieben (U). Árbitro: Nicolas Miños. (*) Jugadores Mayores.

Cruces de Octavos de Final (Ida)

Juventud Sarmiento vs Viale FBC

Sauce de Luna vs Atlético Arsenal

Juventud Unida vs Cañadita Central

Deportivo Bovril vs Atlético Litoral

Seguí FBC vs Atlético Hasenkamp

Asociación Cultural vs Atlético Hernandarias

Atlético María Grande vs Unión Agrarios Cerrito

Deportivo Tabossi vs Unión Alcaraz

CATEGORIA SUB-17

Zona Norte

Juventud Sarmiento (1): Lucas Rodriguez, Lucas Taborda, Facundo Taborda, Facundo Vargas, Maximo Milessi, Joel Luna, Juan Cotti, Nahuel Perez, Miguel Barrios, Miguel Milessi, Gaston Zeballos, Francisco Marin.

Atlético Hasenkamp (4): Angel Bay, Julian Gonzalez, Lautaro Battisti, Franco Fernandez, Juan Treppo, Jeremias Payer, Nicolas Estefani, Guillermo Zarate, Alejo Muller, Geronimo Luna, Lucas Ibarrola.

Síntesis: Goles: Francisco Marin (JS); Julian Gonzalez, Lautaro Battisti, Guillermo Battisti, Alejo Muller (H). Amonestados: Taborda, Mi. Milessi, Cotti, Ma. Milessi (JS); Battisti, Acedo (H). Victor Figueroa por Barrios (JS); Julian Tortul por Ibarrola, Nicolas Acedo por Zarate, Julian Tortul por Muller (H). Árbitro: Axel Molina.

Atlético Hernadrias (1):