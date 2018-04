109 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 71 PEDRO GOYENA .

Escuela 71, la primera de Hasenkamp

Naciste en 1909 y centenaria es tu edad.

Enseñar y pregonar la igualdad,

Debajo del guardapolvo blanco

Me supiste cobijar…

Guardo en mi mente a mi primera

Maestra que nunca voy a olvidar.

Fue muy humilde tu inicio, con mucha necesidad

Don Francisco Aguera Porra de España llego hasta acá

Tu primer maestro y como todo comienzo

A veces lleno de trabas y dificultades

De aquella primera casa que te supo cobijar

A la última morada ubicada entre las calles ,Urquiza, Dr Haedo, Dr Elber y

25 de Mayo…. Cuantos niños vinieron a ocupar tus aulas, cuantos corretearon

Por tu patio y jugaron en la cancha de básquet o la de futbol que hoy no esta.

Decidieron arreglarte y cambio el plano con el fin de respetar

Esa idea original, las aulas de un lado y otro , con las grandes galerías .

Ya no está el salón cubierto, el patio recibe el sol .

En donde estaba la cancha, en lo que fuera el playón , se levanta un imponente

Salón .Tanta gente ha trabajado y aun lo hace hoy. Directivos, Maestros ,Ordenanzas

Y la cooperadora escolar, puntal para lograr cumplir con las metas y las necesidades

De una escuela que debe cumplir con la curricular y adaptarse a los nuevos tiempos .

Cuantos te escribieron anécdotas, narraciones, reseña de tu vida o te han escrito poesías.

Sos y seras siempre la primer escuela de Hasenkamp…Gloria y Honor querida “ Pedro Goyena “

Omar Telmo Gemignani.-