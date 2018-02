15-04-2018

Anoche se llevó a cabo la reunión de la liga.

Uno de los puntos que se trató fue la fecha de comienzo del torneo y como había diferentes posturas la misma se fue a votación.logró la mayoría que la misma tome inicio el 15 del abril, sin fecha de modificación.

Fecha de inicio: 15/04

Votos por el 8/4: 6

Votos por el 15/04: 14

Tambien el delegado de Sarmiento de Crespo propuso llevar la categoría sub 17 a sub 18

Y sub 20 a sub 22, pero la misma fue denegada por la mayoría de los clubes.