Kisser marcó “lo que Bordet no dijo” en el mensaje ante la Asamblea Legislativa.

El senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná) se mostró “sorprendido por las omisiones” del gobernador Gustavo Bordet en su “mensaje oral” ante la Asamblea Legislativa. “Revisando el pendrive que nos dieron el 15 de febrero, me encuentro con temas que no desarrolló en su mensaje y que sí están en el soporte digital”, marcó el legislador en un comunicado de prensa enviado . Entre otros aspectos, mencionó la situación de la tarjeta estatal Sidecreer.

Kisser se refirió al contenido de un archivo con el balance de gestión del gobernador que fue distribuido a legisladores, periodistas y demás asistentes a la Asamblea Legislativa que, como marca la legislación, se desarrolló el pasado 15 de febrero en el recinto de la Cámara de Diputados.

“Con sorpresa me encuentro que el mandatario, en su informe, remarca que ‘Sidecreer logró un exitoso proceso de extinción de las deudas que poseía frente a proveedores y entidades del sector privado, sin recurrir a las vías judiciales’, pero no menciona que en diciembre de 2016 hice una denuncia penal para evitar que la tarjeta de crédito fuera transferida y privatizada a favor del empresario Walter Grenón”, señaló Kisser, al tiempo que indicó que gracias a su denuncia, se logró “paralizar el proceso de licitación que tenía previsto realizar el gobierno y cuyos pliegos se habían hecho a la medida del empresario Grenón, tal como lo advirtió el Tribunal de Cuentas”.

En ese sentido, el legislador recordó que antes de presentar la denuncia, le solicitó al gobernador una audiencia para hablar del tema y lo derivaron con el presidente del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona. “A esa reunión fuimos el senador Roque Ferrari y el diputado provincial Esteban Vitor. Quedamos muy desilusionados con ese encuentro porque advertimos que no había interés en salvar el sistema de crédito y la privatización, era un hecho”, comentó Kisser.

“No me equivoco si digo que el gobierno provincial no tenía ningún interés en sostener, en su ámbito, este sistema de crédito que hoy se señala que ‘tiene por finalidad establecer un procedimiento financiero sin intermediación para empleados de la administración pública provincial, de los entes autárquicos, de los municipios adheridos, como así también para los pasivos provinciales’. Reitero que, a fines de 2016, al gobierno no le interesaba todo esto y estaba dispuesto a privatizar Sidecreer, ya que la deuda era de 40 millones de pesos”, denunció el senador.

“Estoy convencido de que, si no hubiese interpuesto la denuncia penal, la privatización de Sidecreer se hubiese decretado. La sociedad necesita una explicación y hubiese sido bueno que el gobernador lo hiciera ante la Asamblea Legislativa, aun sabiendo que a su lado estaba el ex gobernador Sergio Urribarri quien, durante su gestión, avanzó en el endeudamiento de este sistema de crédito”, señaló Kisser.

Para el legislador de Cambiemos hubiese sido “saludable” que Bordet “reconociera que fue por el trabajo que realizó la oposición y por la denuncia que se interpuso, lo que hoy permite la optimización del sistema en Sidecreer”.

La denuncia presentada por el senador de Cambiemos se caratuló en sus orígenes: “Kisser, Raymundo Arturo s/ Su denuncia” (causa 5.786) y fue elevada a juicio por los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo. Por esta causa, será juzgado el expresidente de Sidecreer, Juan José Canosa. “Deseo por la salud del sistema republicano que el juicio contra Canosa se sustancie pronto para que no quede impune y para que haya una luz de aliento de que el Poder Judicial está combatiendo los hechos de corrupción”, finalizó Kisser.Fuente Analisis Digital .-