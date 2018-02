Bordet confirmó la visita de Macri, dijo que no participa de las conversaciones para la unificación del PJ y se mostró confiado en el normal inicio de clases.

Luego de diversos trascendidos sobre una nueva visita presidencial a la provincia, el gobernador Gustavo Bordet confirmó que el jefe de Estado, Mauricio Macri, llegará este miércoles a Entre Ríos. El destino programado es Concordia, aunque está la posibilidad de que el primer mandatario se traslade también a Chajarí. Consultado por la prensa sobre los últimos movimientos en el seno del Partido Justicialista (PJ), Bordet dijo estar “absorbido por la gestión” y negó estar participando de las conversaciones tendientes a la unificación. Respecto a la convocatoria a los gremios docentes a pocos días del inicio del ciclo lectivo, señaló que “no es tarde” y aseguró que “no hay motivos para que no empiecen las clases”. No dio detalles de la propuesta que se formulará al sector ni confirmó la inclusión de una claúsula gatillo, aunque admitió que será parte de la discusión.

Bordet confirmó la visita de Macri e informó que lo acompañará en su recorrido. Está programada una visita a Concordia y otro destino en agenda, aunque no confirmado, es la ciudad de Chajarí.

“Va a estar en la ciudad de Concordia y a lo mejor en Chajarí. Concordia seguro, así que vamos a estar acompañando al presidente”, confirmó el mandatario en un breve diálogo con Informe Digital durante una entrega de unidades móviles para escuelas agrotécnicas en la mañana de este martes en la explanada de la Casa de Gobierno.

La visita presidencial a Entre Ríos coincidirá con la realización de la marcha sindical nacional que está convocada, entre otros, por el dirigente camionero y líder de un sector de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano.

Ante la consulta sobre si está participando en las conversaciones en el seno del PJ, que busca la reunificación de cara a las elecciones de 2019, Bordet negó su acción en ese ámbito. “No, estoy muy absorbido por el tema de la gestión. Venimos de la Asamblea Legislativa y estamos trabajando. Yo hablo de política en todos los departamentos, me reúno también con los dirigentes, pero no está hoy en agenda eso”, contestó.

Convocatoria a los docentes

A horas de la convocatoria de gobierno a los cuatro gremios docentes, que estarán en la Casa Gris este jueves a las 11 para discutir salarios y condiciones laborales, el mandatario se mostró confiado: “No hay ningún motivo para que no puedan iniciarse las clases en Entre Ríos”, sostuvo en la Plaza Mansilla, donde entregó cinco traffics a escuelas agrotécnicas este martes por la mañana.

Respecto a la fecha de la convocatoria a los gremios, cercana al comienzo de clases programado para el lunes 5 de marzo, Bordet consideró que “no es tarde” y que “siempre se convoca a los maestros en febrero”. Luego, argumentó: “Quedan 15 días para el inicio de clases y confío que podamos encontrar un acuerdo, en un diálogo serio, responsable y maduro. No considerábamos convocarlas antes porque tiempo hay y hay voluntad de poder arribar a un acuerdo satisfactorio”.

Aunque confirmó que se está “delineando y definiendo”, el gobernador no adelantó detalles acerca de la propuesta que se formulará al sector. “No quiero anticipar nada, primero porque estamos trabajando sobre la propuesta y segundo porque sería una falta de respeto a las organizaciones gremiales hablar de porcentuales antes de sentarnos a conversar”, expuso, según se informó en un parte de prensa oficial.

Consultado por Canal 9 sobre la posibilidad de incluir una “cláusula gatillo”, señaló: “Todo eso se discutirá en el momento que se reúnan los miembros paritarios para poder ir acercando la propuesta a un número definitivo”. Además, remarcó que su intención es “trabajar incesantemente para llegar a un acuerdo”.

“Estamos en paritarias abiertas, con voluntad de diálogo, hemos demostrado siempre buena fe, porque siempre hemos llegado a acuerdos y cumplimos. No hay ningún motivo real para hacer paros cuando estamos en pleno proceso de negociación”, refirió finalmente acerca de la posibilidad de que haya huelga.

“Mientras estemos negociando no es útil que haya paros y que los chicos estén fuera de las aulas, porque el tiempo que se pierde es precioso. Tenemos mucho respeto por todas las organizaciones gremiales y lo hemos demostrado siempre. Esta vez no será la excepción”, completó.

En Plaza Mansilla Bordet entregó cinco traffics para escuelas agrotécnicas que demandaron una inversión de 7 millones de pesos y fueron adquiridas con fondos nacionales y provinciales. Serán destinadas al traslado de alumnos de los departamentos Federal, Gualeguay, Colón, La Paz y Tala.

Acompañaron al gobernador los ministros de gobierno, Rosario Romero; de Economía, Hugo Ballay; de Salud, Sonia Velázquez; y de Desarrollo Social, Laura Stratta, y la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó, intendentes y legisladores, según se informó desde Casa de Gobierno.

Las escuelas de educación agrotécnica que recibieron las unidades móviles fueron las siguientes: Nº 2 Florencio Molina Campos, del departamento Federal; Nº 9 Juan Bautista Ambrosetti, del departamento Gualeguay; Nº 50 José Hernández, del departamento Colón; Nº 15 Manuel Antequeda, del departamento La Paz, y Nº 51 Gobernador Maciá, del departamento Tala.