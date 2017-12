Protocolo de actuación frente a una aplicación de plaguicidas indebida.

Es parte de nuestra obligación administrar a la población las medidas que se deben tener en cuenta frente a aplicaciones fitosanitarias inadecuadas, según la Ley Provincial Nº 6.599.

“Ademas se informa que desde el Área de Medio Ambiente Municipal se lleva a cabo la elaboración de una ordenanza local para la regulación de esta actividad, ya que se hace necesario que quien dependa para su actividad de productos fitosanitarios, cuiden de la comunidad, a ellos mismos y a sus dependientes”

Aspectos a tener en cuenta por habitantes de zonas rurales y periurbanas, escuelas rurales, destacamentos policiales, hospitales, etc., ubicados en inmediaciones a campos productivos donde se realicen aplicaciones de productos fitosanitarios.

Distancias a respetar, restricciones y prohibiciones en la aplicación de plaguicidas:

Zona rural donde existan casas, caseríos, cursos de agua, galpones de pollo y ponedoras: Distancia mínima de seguridad a respetar para aplicaciones terrestres: 50 mt. Distancia mínima de seguridad a respetar para aplicaciones aéreas: 100 mt.

Zona de ejido urbano: Distancia mínima de seguridad a respetar para aplicaciones terrestres a partir del límite de la planta urbana: 50 mt. Aplicaciones aéreas: prohibidas dentro de un radio de 3 km. desde el límite de la planta urbana.

Zona de casco urbano: prohibida cualquier tipo de aplicación, ya sea terrestre o aérea. Aclaración: estas distancias son las que se rigen por la Ley Nº 6.599, con injerencia en el ámbito provincial, es decir dentro de zonas rurales y en zonas municipales que no cuenten con una ordenanza que regule estos aspectos. Cuando las aplicaciones se produzcan dentro de la jurisdicción de un municipio que regule la aplicación de plaguicidas mediante ordenanza municipal, deben considerarse las distancias y requisitos previstos en la misma.

Inscripción y Habilitación provincial de los equipos: Todo equipo que realice aplicaciones de plaguicidas en el territorio de la provincia de Entre Ríos debe estar inscripto y habilitado para llevar adelante sus tareas. La manera de corroborar esta condición es observar en el equipo autopropulsado en su parte media del lateral izquierdo y trasera un rombo de color amarillo que denote el número de matrícula (por ejemplo 100 A), así como una calcomanía pegada en la cabina de la misma que denote el año de habilitación (por ejemplo HABILITACIÓN 2.016).

Receta Agronómica: Toda aplicación de productos fitosanitarios debe estar avalada por una receta agronómica donde consten los productos a aplicar, sus dosis y los recaudos necesarios a tomar por parte del operario de la máquina a fines de evitar la deriva del mismo. La misma debe estar firmada por un profesional de la agronomía matriculado y habilitado por el Co.P.A.E.R. para desempeñarse como asesor técnico de empresas aplicadoras.

Aviso: El propietario o arrendatario del campo donde se llevará a cabo una aplicación de productos fitosanitarios en cercanías a caseríos, escuelas, galpones avícolas, etc., debe dar aviso fehaciente con 48 hs. de anticipación al momento del tratamiento, con copia de la receta agronómica correspondiente, a la dependencia policial, municipio o junta de gobierno más cercana, así como también a sus vecinos.

Como proceder ante una aplicación indebida:

Al momento de constatar que se está realizando una aplicación de manera inadecuada ocasionando daños en la salud de las personas, en los recursos naturales o cultivos vecinos, en incumplimiento de las consideraciones anteriormente mencionadas, la vía que permite la actuación más rápida por parte de la Dirección General de Agricultura como Organismo de Aplicación de la Ley Nº 6.599 de Plaguicidas, es a través de una exposición policial. Es aconsejable, en caso de ser posible, registrar la aplicación por medio de vídeos o fotos. Además, si como consecuencia de la aplicación se sufre alguna afección en la salud, se recomienda dirigirse lo antes posible al centro de salud más cercano para que un profesional constate el daño causado.

Exposición policial: en la comisaría o destacamento policial más cercano a su vivienda, se radica una exposición policial. En la misma se debe dejar constancia de la mayor cantidad de detalles respecto de la aplicación en cuestión, como por ejemplo:

– Si se pudo observar el número de matrícula y la habilitación de la máquina, o para el caso de aplicaciones aéreas, el número de matrícula del avión (esta se puede divisar fácilmente en la parte lateral y en el ala del mismo).

– Información acerca de la empresa aplicadora y/o del propietario o arrendatario del campo donde se realizó el tratamiento, si se conoce alguno de estos datos.

– Día y horario aproximado de la pulverización (momento del día).

– Tipo de aplicación (terrestre, aérea).

– Ubicación del lote tratado, y si es posible adjuntar algún croquis donde se pueda apreciar la distancia que media entre el mismo y la vivienda, galpón, escuela, etc.

– Si se dio o no aviso fehaciente con copia de la receta agronómica.

– Adjuntar a la copia de la exposición policial toda prueba que complemente lo expresado, como ser fotos, videos, certificados médicos, croquis, etc.

– Dejar algún teléfono y/o dirección de correo electrónico para poder establecer contacto con la persona que radica la exposición.

Procedimiento administrativo ante la recepción de una exposición policial:

1º Recepción de copia de la exposición policial por aplicación de agroquímicos en presunta infracción a la Ley Nº 6.599, normas complementarias y reglamentarias.

2º Cotejo de la información contenida en la misma (inscripción y habilitación en el registro de Empresas Expendedoras y Aplicadoras de Plaguicidas, existencia de antecedentes, etc.)

3º Contacto con el denunciante y policía en el lugar donde se produjo la aplicación para llevar a cabo tareas de fiscalización y ampliación de información. En esta etapa se corroboran y verifican aspectos relevantes de la aplicación, recopilando datos útiles para el análisis técnico posterior. Entre ellos se pueden mencionar variables ambientales y meteorológicas (velocidad y dirección del viento en el día y horario en que se produjo la aplicación), referencias catastrales del lugar, planos de ubicación del lote tratado y de los caseríos o cultivos vecinos que pudieran ser afectados, monitoreo del cultivo sobre el cual se efectuó la aplicación, constatación de los equipos involucrados y verificación de sus condiciones en caso de estar involucrados en la denuncia, constatación de la existencia de la receta agronómica y de los productos a aplicar y recaudos prescriptos en la misma, así como si esta fue presentada ante una autoridad municipal competente para dar aviso fehaciente a los vecinos.

4º En caso de constatar que la aplicación en cuestión no se realizó conforme a lo establecido en la normativa vigente, corroborándose daños, se labra un acta de infracción a quienes corresponda, citando los artículos infringidos.

5º Se notifica al presunto infractor acerca de las infracciones que se le atribuyen, otorgándole un plazo para que presente los descargos que estime de su legítimo derecho de defensa ante la Dirección General de Agricultura.

6º Una vez vencido este plazo, presentado o no el descargo, se procede a elaborar el informe técnico correspondiente, donde se establece si se han cometido infracciones a la Ley Nº 6.599, normas complementarias y reglamentarias. Se elevan las actuaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción para que emita dictamen legal ejerciendo el control de competencia sobre la viabilidad de las infracciones y sanciones establecidas, si correspondieran.

DEPARTAMENTO SANIDAD VEGETAL – DIRECCIÓN DE AGRICULTURA San Martín Nº 760 – 1º Piso Tel: (0343)4207927 sanidadvegetal.dga@gmail.com