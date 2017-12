Acto de homenaje a Sergio Montiel y presentación de un libro sobre su obra.

El pasado viernes 1° de diciembre, en el salón principal de la Casa del Partido de la UCR de Paraná, se realizó un acto de homenaje al ex gobernador de Entre Ríos Sergio Alberto Montiel, en el cual se presentó un libro sobre su obra como gobernante y hombre político y se inauguró una muestra fotográfica sobre el fallecido líder radical.

La actividad fue organizada por el Rectorado de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos junto a la Comisión Permanente de Homenaje a Sergio Montiel.

En el mismo hicieron uso de la palabra el Rector del Instituto de Investigación y Políticas Públicas de la UCR, diputado provincial Jorge Monge, el ex diputado provincial y ex rector del partido Alvaro Guiffrey, su sobrino Alfredo Montiel Barbará y el senador provincial por Paraná Raymundo Kisser, así como el ex secretario general del Comité Nacional de la JR en 1986 e integrante del Rectorado Ing. Pablo Soria.

Al hacer su presentación, Monge puso énfasis en la dimensión de estadista del Dr. Montiel: “ni un gramo de demagogia tuvo Montiel en su obra de gobierno y en el pulso de sus convicciones, aún cuando se pueda estar de acuerdo o no con sus decisiones, ilustrando su planteó con la referencia a la construcción del gasoducto entrerriano, “inversión pública que en lo inmediato no traía votos, pero que entendió central para el desarrollo entrerriano”. Del mismo modo la UADER y SIDECREER, “tergiversada luego por los sucesivos gobiernos de signo justicialista”. Destacó además la visión provincialista y federal de Montiel.

Por su parte, Guiffrey recordó los momentos del intento de juicio político a Montiel, señalando su tranquilidad de espíritu, así como también enfatizó la visión política de estadista que aquel tenía, de lo que dio muestras al hacer referencia a sus proyectos de fibra óptica y de unión bioceánica en el año 2000.

Por su parte, Kisser rescató la enorme sensibilidad social de Montiel, recordando su paso como Ministro de Acción Social de la Provincia durante la gobernación de Don Carlos Raúl Contin. Del mismo modo su calidad de deportista y dirigente deportivo, como fundador del Club Tilcara de Paraná y presidente del Paraná Rowing Club

Asimismo, imposibilitado de asistir al acto, el histórico dirigente uruguayense Celomar Argachá envío una reseña sobre Montiel, que fue leída en el acto.

Entre la concurrencia al acto estuvo presente la viuda del Dr. Montiel, Marta Jordan. Fue también motivo de emoción la presencia del ex secretario de Energía Juan Izaguirre, quien concurrió en una muy delicada situación de salud.

Con esta actividad se sigue un trabajo de fortalecimiento de la UCR como partido, portador de una cultura política específica que ha de proyectarse hacia el porvenir con inteligencia y militancia. Tal fue el sentido del recuerdo del Dr. Sergio Alberto Montiel, no la nostalgia de los tiempos idos, sino la intención de nutrirse de nuestra historia para avanzar hacia la solución de los graves problemas de este tiempo entrerriano.