ADRIAN CARNEVALE PARTICIPO DEL SALON ANUAL DE ARTISTAS PLASTICOS DE ENTRE RIOS .

Lo encontramos en plena calle centrica de la ciudad de parana haciendo tramites y preparando junto a Luchi Collaud y Silvia Fontelles una muestra en el Salon de arte ” El Farol”. En essa oportunidad me conto que el viernes 1º de Diciembre recibiria reconocimiento por. ADN CHANÁ Aratá (Detalle) Primer Premio Escultura Salón Anual de Artistas Plasticos de Entre Ríos 2017 Hierro Acero Inox Soldadura.

El Miedo de los Incautos Segundo Premio Pintura LIV Salón Anual de Artistas Plasticos de Entre Rios 2017. en una charla amena le pregunte ( Omar Gemignani) por la reparacion de las Esculturas del Parque de nuestra ciudad , a lo que me respondio que si en una oportunidad se hablo, lo ideal seria poder contar con fondos y tiempo para que se hagan las reestauraciones a las obras que estan dañadas y retocar las nuevas. Adrian reconocio que el 80 % de la rotura de las obras es por problemas climaticos y no por hechos de vandalismo.Felicitaciones a este querido artista que elege Hasenkamp para vivir y ser un nexo de mucho valor para el arte .-