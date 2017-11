Comunicado de Juventud Sarmiento por los incidentes en Sub 15.

“Incidentes Partido Sub 15”

El Club Deportivo y Cultural Juventud Sarmiento, emite este comunicado con respecto a los a los lamentables hechos ocurridos luego de finalizar el Partido entre nuestra división Sub 15 y su par del Club Atlético Arsenal:

Si pudiéramos volver el tiempo atrás, todo sería más fácil, borraríamos los errores que hemos cometido, si pudiéramos volver el tiempo atrás, hoy no estaríamos escribiendo estas líneas para pedirles disculpas, si pudiéramos volver el tiempo atrás todo sería más sencillo.-

Pero acá estamos pidiendo disculpas, porque los hechos se fueron de madre, porque la fiesta deportiva se empaño, podemos poner mil excusas, que las hay, que son atenuantes, pero no justifican el actuar de nuestros jugadores.-

No sabemos bien como expresarnos, estos hechos ya están en una mochila que tendremos que llevar, porque optamos por ser responsables de nuestros actos, de nuestros chicos que se equivocaron, y optaron por el camino de la violencia. y estamos apenados, porque si ustedes los conocieran sabrían que realmente no son así, y que nuestro club siempre se ha caracterizado por dar una mano, por un ambiente de camaradería.-

Simplemente pedimos disculpas porque el Fútbol no es así, es solo un mal momento que hoy nos toca afrontar, porque optamos por ser responsables.-

CJS

Fuente: infodigital.com.ar