Liga de Fútbol de Paraná Campaña

Torneo Oficial 2017

Domingo 12 de noviembre de 2017

Octavos de final –Ida-

Seguí FBC (1): B. Sosa; C. Cabrera, N. Sione, L. Sosa, M. Riquel; R. Holotte, L. Almeira, N. Reyes, L. Lorenzón; M. Holotte y L. Albeira DT: Carlos González.

Independiente FBC (1): C. Puig; G. Simon, M. Pérez, M. Fernández, A. Schneider; A. Pecker, C. Herlein, J. Curá; R. Aguirre, N. Barrios y F. Aguirre: DT: Omar Celis.

Cancha: Seguí FBC. Goles: Misael Holotte (S) y José Curá (I). Expulsado: Leonardo Maidana (I). Amonestado: Sione (S). Cambios: en Seguí FBC, F. Ramírez por Almeira, M. Correa por Reyes y A. Villagra por Albeira. En Independiente: L. Maidana por Schneider y G. Guillen por Curá. Arbitro: Gabriel Ibarra.

Atl. Hasenkamp (5): E. Jacob; R. Retamar, S. Quiróz, A. Gómez, C. González; J. Quiróz, F. Llanez, R. Ceballos; B. González, I. Arellano y D. González. DT: Raúl Cardozo.

Atl. María Grande (1): A. Castro; I. Fercher, C. Schneider, E. María, M. Vásquez; E. Martínez, P. Ciarroca, L. Zapata, J. Vera; M. Giménez y J. Varisco. DT: Julio Schmidt.

Cancha: Hugo Ruiz Moreno de Hasenkamp. Goles: Brian González-2-, Ismael Arellano, Daniel González y Lautaro Ruiz Moreno (H). Daian Galperin (MG). Expulsados: José Quiróz (H). Martín Giménez y Paolo Ciarroca (MG). Amonestados: Llanez y Ruiz Moreno (H). Vásquez, María y Galperin (MG). Cambios: en Hasenkamp, por L. Ruiz Moreno por Llanez y J. Salva por B. González. En María Grande: G. Kemer por Martínez, D. Galperin por Varisco y J. Darrigo por Fercher. Arbitro: Mariano González.

Cañadita Ctral. (1): R. Spessot; F. Riquel, E. Fosgt, C. Martínez, J. Bustos; S. Comas, M. Servín, H. Cepellotti, A. Ibarra; S. Ibarra y E. Merlo. DT: Ignacio Comas.

U. A. Cerrito (0): R. Correa; L. Schmittlein, M. Wolosko, E. Tomassini, A. Catelani; E. Zampieri, E. Benítez, Ma. Benítez, M. Zampieri; D. López y F. Omarini. DT: Omar Verón.

Cancha: Cañadita de Seguí. Gol: Enzo Fosgt. Expulsado: Enzo Fosgt (CC). Amonestados: Spessot, F. Riquel y A. Ibarra (CC). Wolosko (UAC). Cambios: en Cañadita, M. Wagner por Servín, N. Hemmerlig por Comas y A. Metz por Merlo. En Unión: I. Aguilar por Omarini, J. Casteglioni por M. Zampieri y N. Borghello por Catelani. Arbitro: Diego Masiello.

Atl. Arsenal (3): E. Fontanini; L. Arredondo, E. Olechart, M. Montórfano, L. Richard; F. Richard, L. Vogel, D. Martínez; R. Fabre, J. Bottegal y A. Burdesse. DT: Hugo Fontana.

Dep. Bovril (1): E. Ramírez; N. Heit, A. Olivo, N. Leinecker, J. Lescano; A. Espinoza, G. Graciani, G. Rodríguez; C. Medina, K. Franco y A. González. DT: Gustavo Graciani.

Cancha: Arsenal de Viale. Nota: jugado el sábado 11 de noviembre de 2017. Goles: Martín Montórfano, Franco Richard y Joaquín Bottegal (A). Andrés González (DB). Expulsados: Ezequiel Olechart (A) y Amilcar Olivo (DB). Amonestados: Vogel y Montórfano (A). Lescano y Espinoza (DB). Cambios: en Atlético, J. Beber por Fabre. En Deportivo: J. Martítnez por Espinoza y M. Leiva por Lescano. Arbitro: Matías Pereyra.

Viale FBC (2): L. Rodríguez; O. Vallejo, B. Niquel, M. Miño, S. Moreyra; S. Simon, N. Segovia, P. Rodríguez, A. Martínez; J. Alzugaray y D. Racig. DT: Angel Rodríguez.

Atl. Hernandarias (1): J. Rodríguez; J. Verchelli, M. Isla, I. Blanco, J. Rodríguez; C. Ruiz Díaz, M. Gauna, H. Sánchez, F. Sánchez; L. Martínez y D. Velásquez. DT: Gustavo Escobue.

Cancha: Atlético María Grande (Local, Viale FBC). Nota: (jugado sábado 11 de noviembre de 2017. Goles: Pablo Rodríguez-2-(V). Luciano Martínez (H). Amonestados: B. Niquel, Moreyra y Simon (V). Martínez, Ruiz Díaz, Velásquez, F. Sánchez y Banega (H). Cambios: en Viale FBC, N. Siebenlist por Martínez. En Atlético: M. Banega por F. Sánchez y M. Quartino por Verchelli. Arbitro: Fabián Balbuena.

U. Alcaraz (3): D. Franco; A. Ramos, P. Emili, S. Schwindt, E. Ferreyra; O. Racig, J. Boyero, F. Rodríguez, M. Aguirre; P. Schwindt y A. Seita. DT: Raúl Dipancracio.

Atl. Unión (1): M. Gerstner; M. Rothar, E. Heredia, J. Bergara, A. Manfroni; J. Spinelli, L. Schmidt, C. Demartin, F. Rothar; M. Bitz y G. Iseli. DT: Luis Roth.

Cancha: Raúl Navarro de Alcaraz. Goles: Pablo Emili, Sergio Schmidt y Matías Aguirre (UA). Federico Schmidt (U). Expulsado: Agustín Manfroni (U). Amonestados: Emili, S. Schwindt, Aguirre y P. Schwindt (UA). Gerstner, Demartín, Spinelli e Iseli (U). Cambios: en Alcaraz, M. López por Ferreyra. En Atlético: H. Rothar por Bergara, F. Schmidt por Spinelli y J. Keiner por Iseli. Arbitro: Ariel Correa.

Juv. Sarmiento (1): D. Luchessi; S. Irrazabal, M. Acosta, A. Marín, G. Acosta; G. Vega, R. Acosta, M. Llanez; T. Godoy, K. López y R. Marín. DT: Rubén Rueda.

Asoc. Cultural (1): C. Franz; F. Piray, A. Stricker, M. González, L. Cabral; F. Torres, A. López, F. Canosa, J. Torres; L. Medrano y G. Medrano. DT: Roque Alfaro.

Cancha: Sarmiento de Hasenkamp. Goles: Gonzalo Vega (JS) y Jonathan Torres (AC). Expulsado: Alejandro Marín (JS). Amonestados: G. Acosta y R. Marín (JS). Stricker y F. Torres (AC). Cambios: en Juventud, J. Godoy por G. Acosta, G. Grandolio por Vega y A. Benítez por Godoy. En Asociación: J. Carruego por F. Torres y C. Zárate por J. Torres. Arbitro: Martín Mendoza.

Dep. Tuyango (0): W. Mendieta; F. Vera, F. Ibarra, J. Walter, B. Grandolio; D. Gallo, A. Vilchez, S. Heninn, C. Banega; E. Pérez y L. Milessi. DT: Fabio Aranda.

Atl. Litoral (0): N. Carrasco; L. Barrios, C. Rivas, G. Narváez, L. Penau; O. Castañeda, A. Páez, H. Ackerman, L. Martínez; C. Murador y Ala. Casco. DT: Omar Werner.

Cancha: Tuyango de Piedras Blancas. Amonestados: S. Heninn, Vera y Banega (DT). Cambios: en Deportivo, A. Ortíz por Banega, E. Maidana por Walter y F. Romero por Gallo. En Atlético: N. Olgiatti por Paéz. Arbitro: Diego Blanco.

OCTAVOS DE FINAL (IDA)

SUB 20: Arsenal 0-Bovril 0; Tabossi 0-Cerrito 3; Unión 2-Hernandarias 0; Alcaraz 1-Cultural 1; Juv. Sarmiento 1-Viale FBC 0; Hasenkamp 0-Litoral 1; Juv. Unida 0-María Grande 0 y Cañadita 1-Tuyango 2.

SUB 17: Independiente 2-Litoral 2; Unión 0-Cerrito 0; Cultural 1-Hernandarias 0; Tabossi 1-Alcaraz 0; Hasenkamp 1-Viale FBC 1; Juv. Sarmiento 0-Atl. Sarmiento 1; Sauce de Luna 3-Arsenal 2 y Cañadita 2-Bovril 2.