CENA DESPEDIDA DE AÑO Y ENTREGA DE PREMIOS SABADO 18 DE NOVIEMBRE DE 2017.
CAMPEONATO 2017
MAYORES:
1ºGONZALEZ GUSTAVO 492 PUNTOS
2ºBIASE JOSE 484 “
3ºROUGE CRISTIAN 474 “
4ºMARTEGANI CARLOS 466 “
5ºACOSTA CLAUDIO 466 “
6ºBARTOLI CARLOS 458 “
7ºDE ANGELIS DANILO 450 “
8ºPEREZ GUSTAVO 430 “
DAMAS:
1ºFURLAN MARGARITA 490 PUNTOS (Mejor descarte)
2ºFURLAN ZUNILDA 490 “
3ºRIOS GLORIA 480 “
4ºRUSCITI MONICA 474 “
5ºPRINSICH LUCILA 456 “
6ºTOMASINI ELIDA 444 “
7ºMILOCO LIDIA 438 “
8ºLANDRA MONICA 438 “
9ºZAPATA MARGARITA 436 “
10ºPIACENZA CATALINA 432 “
SENIOR:
1ºBARTOLI MIGUEL 496 PUNTOS
2ºGAUNA JULIO 492 “
3ºBRODER ANGEL 480 “
4ºBRIAS JUAN 474 “
5ºRIVERO ELVIO 454 “
6ºFIOROTTO ATILIO 450 “
CADETES:
1ºROUGE BRIAN 498 PUNTOS
2ºMEIER MATEO 496 “
3ºLUNA TOMAS 380 “ (CON 4 FECHAS)
NIÑOS CATEGORÍA “B”
1- Ifran Alexander 488 PTS
2- Meier Lucas 486 PTS
3- Ifran Michael 484 PTS
4- Franco Kiara 482 PTS
5- Brondi Eugenio SIN COMPLETAR FECHAS
6- Meier Juan Pablo SIN COMPLETAR FECHAS
7- Leis Luis SIN COMPLETAR FECHAS
8- Acosta Juan SIN COMPLETAR FECHAS
Nov 08 2017
CLUB DE PESCADORES UNIDOS DE MARIA GRANDE.
CENA DESPEDIDA DE AÑO Y ENTREGA DE PREMIOS SABADO 18 DE NOVIEMBRE DE 2017.
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