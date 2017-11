Benedetti pone énfasis en la unidad de la UCR y pidió renovar el compromiso con Cambiemos.

La Corriente radical Arturo Illia realizó un encuentro en Federal para celebrar el triunfo de Cambiemos en Entre Ríos. De la actividad participaron también Varisco, Rogel y Galimbreti. El principal orador fue Atilio Benedetti que habló de “la enorme responsabilidad que nos dieron los entrerrianos en el rotundo triunfo del 22 de octubre”.

La Corriente Illia se reunió este sábado en Federal, para celebrar el triunfo electoral de Cambiemos en la provincia, marco en el cual también hubo algunos conceptos del trabajo político hacia 2019. La actividad consistió en un almuerzo que tuvo lugar en la Sociedad Rural de esa ciudad, al que fueron invitados los principales referentes provinciales del partido.

El principal orador del encuentro y quien cerró los discursos, fue el diputado nacional electo Atilio Benedetti quien ante un salón colmado de simpatizantes, agradeció a la militancia por el trabajo realizado en las elecciones y se comprometió a “seguir aportando para la unidad del radicalismo”.

El referente radical hizo un llamado a “renovar el compromiso con Cambiemos”, para hacer posible “los cambios y la transformación que está llevando adelante el presidente Macri”. En ese sentido, destacó que “tenemos que ser consecuentes con la enorme responsabilidad que nos dieron los entrerrianos en el rotundo triunfo del 22 de octubre, y seguir elaborando la propuesta de provincia que en el 2019 vamos a presentarles a los entrerrianos para dejar atrás el estancamiento en el que, luego de 14 años de gobiernos justicialistas, han dejado a Entre Ríos”.

Además de los dirigentes de la Illia participaron del almuerzo, el Diputado Alberto Rotman, el ex Senador Arturo Vera, el Ex Diputado Marcelo López, el futuro intendente de Sauce de Luna, Cacho Aleano, María Elena Romero, presidenta del Foro de Concejales de Cambiemos, el funcionario nacional y ex diputado Fabián Rogel, el Intendente de Paraná Sergio Varisco y el Intendente de Chajarí y presidente del Partido, Pedro Galimberti.

Previamente, Juan Carlos Lichessi había hablado como anfitrión y en representación demás referentes radicales que no integran la Corriente Illia. Al hacer uso de la palabra, Luchessi agradeció la invitación, y destacó el compromiso de toda la dirigencia a seguir trabajando para el fortalecimiento del radicalismo, con el objetivo de consolidar Cambiemos.