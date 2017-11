Acerca del Procurador García y la corrupción en Entre Ríos.

El pasado jueves 2 de noviembre, el Procurador General Jorge García pronunció su alegato pidiendo la confirmación de la sentencia de condena al ex senador Taleb por enriquecimiento ilícito. Al hacerlo, el titular del Ministerio Público Fiscal, abonó la idea de terminar con la corrupción e incluso se hizo eco de la renuncia de la Dra. Gils Carbó, titular del Ministerio Público Fiscal de la Nación, saliendo en su defensa y hablando de la corrupción de la clase política a nivel nacional.

Creemos razonable y necesario que el Procurador General se refiera a estas cuestiones, no obstante, no podemos dejar de señalar lo llamativo que resulta que García opine sobre casos de corrupción en el ámbito nacional, mientras que guarda un incómodo silencio respecto a los temas provinciales.

Justamente, García es el jefe de los fiscales de la provincia de Entre Ríos desde hace mas de una década, y en tal carácter, encargado de la persecución penal incluyendo a los delitos contra la administración pública.

Durante años, el jefe de los fiscales no investigó a los muchísimos sospechados de haber utilizado el aparato del Estado provincial para negocios personales. A lo largo de ese tiempo, las múltiples causas de corrupción quedaron en una especie de parálisis, bajo la mirada distraída de García.

Hay un concepto de “autoridad moral” que la define como un estatus de ser respetado por la trayectoria moral y seguir, y defender, un estándar de justicia o de bondad reconocido universalmente. Nuestro Bloque, anhela poder identificar esas características en el Procurador General en torno a su rol en la lucha contra la corrupción.

Estamos convencidos que se debe avanzar en la investigación de cualquier tipo de hecho que despierte suspicacias, sin importar que afecte a funcionarios del oficialismo o la oposición.

Ahora que aparentemente observamos a una sociedad consciente de las implicancias de la corrupción, en el plano moral y material, el combate de la corrupción, y los discursos en torno a este, han cobrado nuevo impulso. Saludamos esta situación, y esperamos que al explorar ese camino se pueda enmendar el daño soportado por los entrerrianos tras tantos años de inacción.

Firman los siguientes legisladores provinciales de Cambiemos:

Sergio Kneeteman, Francisco Alejandro Morchio, Esteban Vitor, Rogelio Omar Schild, Ayelen Acosta, Raymundo Kisser, Gabriela Lena, Nicolás Mattiauda, Alberto Rotman, Jose Antonio Artusi, Maria Alejandra Viola, Jorge Monge, Beltrán Alberto Lora, Joaquin La Madrid, Martin Anguiano, Fuad Amado Sosa, Miguel David Piana.