PREMIO AL ESPÍRITU Y LA SUPERACIÓN .

“FIESTA DE LOS COLORES ”

Este premio tiene un alto contenido emocional y de enseñanza de vida. Si porque ante la adversidad, la vida te da una oportunidad…A el le falta la visión, no obstante se potencia en los otros sentidos y en la valentía de enfrentar los desafíos. Ser uno mas en la escuela publica , integrado con los demás compañeros que lo quieren y lo aceptan tal cual es.Toca la guitarra y le gusta el deporte adaptado a sus necesidades .Ya conoce del sabor del triunfo en la instancia departamental , provincial y nacional de los Juegos Evita.A pocos días de viajar a la provincia del Chaco para competir .Hoy me toco ser testigo del reconocimiento de la escuela y Urbano prendas de vestir.En un cerrado aplauso llego a recibir esta distinción. Gaby Manfredi , sabe que su vida esta signada por no bajar los brazos y luchar , siempre luchar.-