MIGUEL FIGUEROA EN LA FIESTA DEL COSTILLAR A LA ESTACA.

” INTERACTUO EN EL ESCENARIO CON JOSE MARTÍN EL GRINGO DEL CHAMAME Y MARTINA FIGUEROA ,SUS NIETOS ”

Fue el broche de oro para una hermosa fiesta en Tabossi,el Matador Rey del Chamame y su conjunto Amanecer Campero coparon el escenario con su estilo particular .El artista le reclamaba al conductor del espectáculo que el publico se acercara al escenario, no era que no querían ,lo que pasa es que el espacio libre estaba preparado para los bailarines . Su repertorio tradicional con el nuevo que se titula ” Mascotas del Chamame ” .Muy generoso para actuar y entre tema y tema ,surge Antonio Figueroa Trio ( Antonio,Aldo y Luis ) su nieto Jose Martin ” El Gringo del Chamame y la frutilla de la actuación con emoción de por medio para el abuelo cuando llamaron al escenario a su nieta Martina Figueroa , que tiene tan solo 5 años y se planto adelante de los musicos y el publico y canto como si cantara desde siempre.