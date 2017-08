Macri instó a ratificar el Cambio.

En su visita a Gualeguaychú el Presidente destacó los resultados de su gestión y criticó al kirchnerismo por su “caradurez”, “¿qué hicieron todos los años que fueron gobierno, por qué no dijeron la verdad?” preguntó.

Un Club Central Entrerriano colmado fue el marco en que Gualegaychú recibió al presidente Mauricio Macri, que vino a Entre Ríos a respaldar la lista de precandidatos a diputados nacionales encabezada por Atilio Benedetti.

En su discurso Macri subrayó resultados de su gestión: “Ya estamos creciendo y ahora con la tranquilidad de que las palabras comenzaron a convertirse en hechos. El país crece después de cinco años de estancamiento, se genera empleo después de seis años, crece el campo, la industria, el turismo y crece la construcción en obras públicas”, enumeró.

En otro pasaje criticó al kirchnerismo y señaló que “cuando escucho a aquellos que gobernaron durante los últimos 25, o 30 años, decirnos que ahora tienen las soluciones, que tienen propuestas, no puedo creer que tengan semejante caradurez”, y se preguntó

“¿por qué no lo aplicaron cuando fueron gobierno, qué hicieron todos los años que fueron gobierno, por qué nos mintieron, por qué nos estafaron, por qué no dijeron la verdad?”.

Además el Presidente destacó que se están “encarando obras de hábitat que significan entrar a los barrios más pobres, más carenciados” y remarcó que “ahora las obras son sinónimo de futuro, de alegría, nunca más serán las obras sinónimo de corrupción”.

Mientras que sobre las elecciones primarias señaló que “El 13 (de agosto) tenemos la oportunidad de ratificar lo que hemos encarado”.

Atilio Benedetti lo había precedido en la palabra. El candidato señaló que “Cambiemos somos todos, son todos ustedes; es el compromiso de muchos dirigentes, pero también de muchos jóvenes que hoy nos acompañan y que están poniendo sus mejores convicciones para continuar con este cambio hacia un país de transparencia, en el cual decir la verdad sea una de las cuestiones fundamentales para construir confianza y continuar construyendo futuro”.

Benedetti señaló sentirse orgulloso de que el Presidente visite Gleguaychú a acompañar la propuesta que encabeza y remarcó que “en este corto tiempo Mauricio ha demostrado que se puede construir un país federal”.

El candidato en primer término también destacó la figura del Ministro del Interior Rogelio Frigerio, sobre quien resaltó que “no mira señales ni marcas para atender las necesidades de cualquier intendente, independientemente de su color político”.

Finalmente, respecto al proceso electoral, el candidato de Cambiemos remarcó que “entre todos vamos a demostrar que en Entre Ríos también se puede”, y afirmó que “a partir del 10 de diciembre, en la provincia va a haber una mayoría de diputados nacionales que trabaje en favor de la transparencia y no como ha ocurrido hasta ahora”.

El propio Benedetti fue el encargado de presentar y cederle la palabra al Presidente Mauricio Macri, previo a lo cual invitó al resto de sus compañeros de lista: Alicia Fregonese, Jorge Lacoste, Cynthia Cabrol y Mario Toler, a subir al escenario para recibir al primer mandatario.