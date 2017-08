FUTBOL DE PARANA CAMPAÑA.

” PRIMERA FECHA DE LAS REVANCHAS ” 6-8-17.-

Zona Norte .-

Juventud Sarmiento 1 Deportivo Tuyango 0

Sub 20 1-2 sub 17 4 -1 .-

Union A Cerrito 4 Atletico Hasenkamp 1

Sub 20 2-0 Sub 17 0-0-

Atletico Hernandarias 3 Juventud Unida 0

Sub 20 3-0 sub 17 3-0

Deportivo Bovril 3 Independiente 1

Sub 20 4-0 Sub 17 2-1

Atletico Sauce de Luna 0 Union de Alcaraz 0

Sub 20 1-1 sub 17 2-2

POSICIONES INDEPENDIENTE 22, DEP. BOVRIL 20 , UNION A CERRITO 18, ATLETICO HERNANDARIAS 18, JUVENTUD SARMIENTO 16, UNION ALCARAZ 15, ATLETICO HASENKAMP 12, DEPORTIVO TUYANGO 7,SAUCE DE LUNA 6, JUVENTUD UNIDA 2

PROXIMA FECHA 2 DE LAS REVANCHAS . UNION A CERRITO VS JUVENTUD SARMIENTO,ATLETICO HASENKAMP VS DEPORTIVO BOVRIL,UNION ALCARAZ VS ATLETICO HERNANDARIAS , JUVENTUD UNIDA VS DEPORTIVO TUYANGO ,INDEPENDIENTE VS SAUCE DE LUNA

ZONA SUR .

Litoral 2 Asoc Cultural 2

Sub 20 0-1 Sub 17 1-2

Deportivo Tabossi 1- Atletico MGde 2

Sub 20 1-0 Sub 17 1-1

Segui FC 0 Arsenal 0

Sub 20 1-3 Sub 17 0-1

Viale FC 2 Cañadita 3

Sub 20 2-0 Sub 17 3-1

Atletico Sarmiento 0 Atletico Union 0

Sub 20 1-2- Sub 17 1-1

POSICIONES .ATLETICO MGDE 21, LITORAL MGDE 20, ASOC CULTURAL 16, ARSENAL 16, UNION 15, VIALE FC 14, CAÑADITA 13 , ATLETICO SARMIENTO 8, SEGUI FC 6 , DEPORTIVO TABOSSI 5.-

PROXIMA FECHA 2da DE LAS REVANCHA.

DEPORTIVO TABOSSI VS LITORAL ,ARSENAL VS ASOC CULTURAL ,ATLETICO MGDE VS VIALE FC , UNION VS SEGUI FC , CAÑADITA VS ATLETICO SARMIENTO .-