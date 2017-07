9ª Fecha .Primera Fase Fútbol de Parana campaña .

Domingo 30-7-17

Zona Norte .-

Atletico Hasenkamp (1) Juventud Sarmiento (1)

Sub 20 2-1 sub 17 0-0 .

Atletico Hernandarias (2) Deportivo tuyango (1)

Sub 20 0-1 sub 17 2-1.

Union A Cerrito (1) Independiente (2)

Sub 20 1- 0 sub 17 2 -0 .

Atletico Sauce de Luna (1) Juventud Unida (0)

Sub 20 2-0 sub 17 2-0

Deportivo Bovril (0) Union de alcaraz (0)

Sub 20 3-2 Sub 17 1-2

POSICIONES . Independiente Foot Ball Club: 22

Club Deportivo Bovril: 17

Club Unión Agrarios Cerrito: 15

Club Atlético Hernandarias: 15

Unión FBC de Alcaraz: 14

Juventud Sarmiento Futbol: 13

Club Atlético Hasenkamp: 12

Deportivo Tuyango: 7

Club Sauce de Luna E.R: 5

Club Atlético Juventud Unida: 2

Zona Sur.

Atletico Maria Grande (2) Atletico Litoral (1)

Sub 20 1-0 Sub 17 0-1

Segui Fc (1) Asoc Cultural (3)

Sub 20 0-0 Sub 17 1-1

Deportivo Tabossi (1) Cañadita Central (2)

Sub 20 1-1 Sub 17 1-2

Atletico Sarmiento (1) Arsenal (2)

Sub 20 2-1 Sub 17 0-0

Viale FC (1) Atletico Union (2)

Sub 1-1 Sub 17 1-0.-

POSICIONES .Atletico Litoral (19) Atletico Maria Grande (18) Arsenal (15) Asociacion Cultural (15) Viale FC (14) Union de Crespo (14) Cañadita (10) Atletico Sarmiento (7) Segui FC (5) Deportivo Tabossi (5)