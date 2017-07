ARACELI TANO PRESENTO EL DISCO “COMO MIEL CIMARRONA “.

La artista Hasenkampense Araceli Tano presento su ultimo trabajo titulado Como MIel Cimarrona , un canto compartido con la provincia de Santa Fe y Entre Rios .Comenzo a las 20 y 40 con la presentacion del conductor Omar T Gemignani, el primer numero fue la danza, interpretada por los integrantes del Ballet Argentino Tango Joven que dirige Sergio Muller y el coreografo Emanuel Aquino.( Sergio y Aylen y Emanuel y Lara bailaron Naranjo en Flor y Quejas de Bandoneon. Luego de recibir el aplauso de la hermosa concurrencia que colmo la sala, se presento Ramiro Matteoda acompañando en guitarra a nuestro gran cantor Mario Cabran ( Bubby Salamone). a su turno llegaron los integrantes del grupo Nuevo Encuentro ( Yamil Miser , Nicolas Muller y en bajo en esta ocasion ante la ausencia de Lauti Goro fue reemplazado por Ramiro Matteoda.Un momento de mucha emocion fue cuando la Artista recibio presente floral y reconocimiento de parte de la Municipalidad de Hasenkamp,entrego el Secretario de Gobierno Eduardo Iglesias y el Instituto Mariano Moreno y la Asociacion entregaron a Araceli que fue ex alumna de la institucion ,para esta ocasion estaba presente Ruben Herrera ex rector ,Susana Solia ex vicerectora, Zulma Goltz actual rectora y Beatriz Pautasso apoderada legal .La radio tambien recibio de manos del colegio Mariano Moreno un presente floral y un reconocimiento por estos 13 años de labor a favor de las instituciones y la comunidad.Araceli Tano cerro el espectaculo con una hermosa actuacion y acompañada por excelentes musicos de la provincia de Santa Fe.-Otro parrafo para destaca el sonido de Carlos Monzon y sus colaboradores , Daniel Cuello ,Gaspar Cuello y Santiago Collaud.Todo excelente .y Coronado por la presencia del gran bailarin Miguel Aranda y su compañera.