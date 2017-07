Crespo y Hasenkamp epicentros de la etapa departamental de los Juegos Deportivos Evita.

Los Juegos Deportivos Evita continuarán la semana venidera, con la etapa departamental Paraná Campaña para categorías Sub 14, Sub 15 y Sub 17.

El martes 25 de julio habrá cuatro competencias en Crespo. La concentración de los jóvenes será a las 8:00 en el Club Atlético Sarmiento. Luego se dirigirán a los distintos escenarios donde se efectuarán las pruebas deportivas.

El vóleibol se jugará en la Escuela Técnica y en Sarmiento. El atletismo tendrá epicentro en el Campo de Deportes Yapeyú. El básquetbol se desarrollará en Unión y Cultural albergará la natación.

El miércoles 26 de julio habrá actividad deportiva en Hasenkamp, donde se disputarán los certámenes de las siguientes disciplinas: hockey, fútbol (femenino y masculino), hándbol, ajedrez y beach vóley.