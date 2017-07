LISANDRO TABLADA JUGADOR DE UNIÓN DE SANTA FE CONVOCADO AL PREDIO DE AFA.

Enterados de esta noticia por la tarde Radio Siglo 21 dialogo con el juvenil Hasenkampense, lisandro Tablada. No había pasado tanto tiempo de ser ganador de la terna en fútbol de su club y luego el Mejor Deportista en la fiesta del deporte 2016, hacer goles para el ” León ” ,ser parte de la categoría Sub 13 Bicampeon del Parana Campaña a incorporarse a las inferiores del Club Atlético Unión de Santa Fe.Actualmente vive en la Casa del Jugador en el mismo estadio 15 de Abril.En dialogo franco con Omar Gemignani dijo, la verdad es que me ha ido muy bien tanto en la categoría de la Liga local ( Santafecina ) como en las inferiores de AFA.En el partido que enfrentamos a Gimnasia de La Plata marco dos goles para la 8va división. Mi rutina consiste en levantarme por la mañana, desayunar ,ordenar la habitación , si tengo que lavarme la ropa lo hago , ir a entrenar puede ser que se haga a la mañana o a la tarde en doble turno . A la escuela secundaria vamos los chicos de la pensión con una persona que nos acompaña hasta el colegio porque es a la noche y esta a 10 cuadras del club. Aca tengo que tener buenas notas porque sino me relegan y no me convocan a jugar. Comparando lo que estudiaba allá ,ahora me va muy bien. ” LLAMADO A LA PRE SELECCIÓN SUB 15 (AFA) .La verdad es que me parece que estoy soñando. Somos tres los del club que fuimos convocados al predio de la AFA en Ezeiza ( Bs As) Mateo Manzi ( Arquero ), Juan Nardoni ( Volante) y Lisandro Tablada ( Delantero ) .Esta es una oportunidad que no la voy a dejar pasar, voy a dar el maximo esfuerzo para dejar una buena imagen.En otra parte del reportaje el periodista le contó que hace unos años otro hasenkampense y jugador de Unión ( Rodrigo Acosta ) fue convocado al predio de AFA .Otro detalle fue el de que si había jugado contra el rival Colon y contesto que todavía no había podido hacerlo. Lisandro agradeció a la institución por el apoyo y la contención . A mi familia por el aguante , se que esto depende de mi y quiero triunfar.