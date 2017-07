Informe sobre la calidad comercial de la soja en Entre Ríos.

La Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos (CACER) presenta el informe final sobre la calidad comercial de la soja correspondiente al ciclo 2016/17, estimado a partir de remesas ingresadas.

Según los datos analizados en el laboratorio de la CACER, el último tramo de la cosecha sufrió algunas desavenencias a causa de las condiciones climáticas, donde se registraron lotes con presencia de materias extrañas, tierra y granos dañados. Esta situación no tuvo mayor relevancia en el promedio de la campaña, por lo que se mantuvo la buena calidad comercial observada inicialmente.

En cuanto a los valores de contenido proteico de la oleaginosa, el promedio provincial ronda el 38.64% y el valor promedio de materia grasa estuvo en 22.76%. En proteínas, los resultados mínimos logrados estuvieron cercanos al 34% y los de mayor tenor a 41%.

El contenido proteico tuvo un ligero incremento con respecto al registrado en el ciclo 2015, el que promedió 38.04% y los valores de materia grasa no tuvieron variaciones ya que en la anterior consignó 22.72%. Esta comparación se efectúa con la campaña 2015, ya que la 2016 no se puede evaluar dada la particular condición climática acontecida.