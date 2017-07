La comisión argentina de liturgia dio precisiones sobre las hostias para celíacos.

Las hostias deben estar elaboradas con harina de trigo para que sean consideradas “el cuerpo de Cristo”

Las hostias deben estar

elaboradas con harina de trigo para que sean consideradas “el

cuerpo de Cristo”, pero los fieles que no pueden consumir gluten

por alguna enfermedad o ser celíacos se enfrentan a un dilema

porque necesitan algo de esa materia para ser válidas.

Así lo informaron integrantes de la Comisión Episcopal

de Liturgia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a Aica al

recordar qué dice la Iglesia sobre estos casos.

La Comisión reafirmó que “las hostias sin nada de gluten son

materia inválida para la Eucaristía”.

El presbítero Walter Perelló, secretario ejecutivo de la

Comisión Episcopal de Liturgia, explicó que una carta del Vaticano

al respecto “no agrega demasiado” respecto a otras dedicadas al

mismo tema.

“El pan que se emplea en el santo sacrificio de la Eucaristía

debe ser ázimo, de sólo trigo y hecho recientemente, para que no

haya ningún peligro de que se corrompa”, exhorta la carta.

Por consiguiente, no puede constituir la materia válida, para

la realización del Sacrificio y del sacramento eucarístico, el pan

elaborado con otras sustancias.

“Y el vino que se utiliza en la celebración del santo Sacri?cio

eucarístico debe ser natural, del fruto de la vid, puro y sin

corromper, sin mezcla de sustancias extrañas”, señala también la

misiva.

Así “respecto a la comunión de quienes padecen celiaquía” –

expresó el sacerdote Perelló- “la Congregación afirma que las

hostias sin nada de gluten son materia inválida para la

Eucaristía’”.

El presbítero agregó que “son materia válida, las hostias con

la mínima cantidad de gluten necesaria para obtener la panificación

sin añadir sustancias extrañas ni recurrir a procedimientos que

desnaturalicen el pan”.

Es “competencia del Ordinario conceder a los fieles y a los

sacerdotes la licencia para usar pan con una mínima cantidad de

gluten o mosto como materia para la Eucaristía”.

Las hostias para celíacos no reciben la calificación de “sin

TACC” (trigo, avena, cebada y centeno, sustancias intolerables por

quienes sufren celiaquía), sino que se describen como “aptas para

celíacos”, debido a que están manufacturadas con harina de trigo,

que sí contiene gluten, aunque una cantidad mínima e incapaz de

producir daño alguno.

Esto fue certificado por un análisis realizado por el equipo de

la cátedra de Inmunología de la Facultad de Ciencias Exactas de La

Plata.

“En realidad” –afirmó el secretario ejecutivo de la Comisión de

Liturgia- “la atención a la comunión de celíacos es habitual en

nuestras comunidades desde hace ya tiempo, ya sea mediante las

hostias especialmente preparadas con un mínimo imperceptible pero

suficiente de gluten o a través de la comunión con el vino sin

contacto con el pan”.

También afirmó que “en algunos medios nacionales, incluso, han

aparecido las opiniones positivas de asociaciones de renombre como

la Asociación Celíaca Argentina o la Acela (Asistencia al Celiaco

de la Argentina), aconsejando la comunión con el vino, sin ver en

ello ningún signo negativo”

En Buenos Aires, uno de los lugares donde puede adquirirse este

tipo de hostia especial, apta para celíacos, es en la Congregación

Hijas de San José, ubicada en Avellaneda 2344, Buenos Aires.

Primicias Rurales

NA