“Es muy importante que me haya pedido Guillermo”, dijo el defensor.

Paolo Goltz se convirtió este jueves oficialmente en el primer refuerzo de Boca. El defensor conoce a Guillermo Barros Schelotto de su paso por Lanús y fue el entrenador la clave de su llegada al campeón del fútbol argentino.

“Lo conozco a él y a todo el cuerpo técnico. Es una de las principales causas por las que estoy acá. La palabra que le di a él fue muy importante. Para mí también es muy importante que me haya pedido Guillermo”, remarcó Goltz en el sitio oficial del club.

El defensor, que viene de jugar en el América de México, llegó anoche a Buenos Aires y esta mañana pasó la revisión médica. Por la tarde, se reunió con Daniel Angelici, firmó el vínculo que lo unirá a Boca por tres años y posó con el presidente y con su nueva camiseta, que aún no tiene número.

Paolo Goltz firmó el contrato y contó el motivo por el que llegó a Boca

“Estuve tres años en América, conociendo un fútbol distinto porque nunca había salido de Argentina, y tuve la suerte de conseguir tres títulos y jugar dos Mundiales de clubes y por supuesto -remarcó Goltz- que llego con todas las ganas de hacer lo mejor y triunfar acá”.

El jugador se sumará al plantel el 17 de julio para el comienzo de la pretemporada. “Desde hace un tiempo se venía hablando de esta posibilidad y quería que se diera. Por suerte ya está todo hecho. Mi idea es venir a sumar, a aportar mi granito de arena para tratar de mejorar y seguir consiguiendo cosas importantes, como lo viene haciendo el club, que por algo es el último campeón”, concluyó.

Paolo Goltz posa con Daniel Angelici y la camiseta de Boca, su nuevo club. (Prensa Boca Juniors)