La AFA derogó el polémico artículo 225.

Lo confirmó Claudio “Chiqui” Tapia tras la reunión de Comité Ejecutivo.

Uno de los puntos más debatidos del reglamento fue derogado tras la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA. Se trata del artículo 225, aquel del cual se valían los clubes para aplazar sanciones a sus futbolistas.

El propio Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, fue quien informó de la resolución a la salida de la reunión realizada en el edificio de Viamonte 1366 de la Ciudad de Buenos Aires.

El artículo 225, titulado “Interrupción a la suspensión a jugador”, establecía que cuando un equipo había cedido un jugador a un seleccionado nacional (de mayores o juveniles) podía postergar la sanción de otro que debiera cumplir partidos por expulsión o acumulación de amarillas.

Se trata de un artículo del reglamento que generó múltiples polémicas y especulaciones a lo largo de la historia. En el último torneo varios equipos lo emplearon por haber cedido jugadores para el Mundial Sub 20.

Por ejemplo, no era raro hasta ahora que algún jugador llegara de jugar con su seleccionado nacional y arrastrara alguna lesión, lo que, según el artículo ahora derogado, también permitía al club en cuestión pedir que se postergara la suspensión de otro jugador.

La decisión tomada por la AFA abre el interrogante de sí propiciará que los clubes no cedan a sus futbolistas a la Selección en caso de no estar obligados (es decir, cuando no es una fecha FIFA o se trata de juveniles).