Bernaudo también salió al cruce de Schepens.

“Es ilógico que se queje este año cuando

las políticas nacionales lograron una gran producción que le generó a Entre Ríos 130 millones

de dólares que quedaron en la provincia”

El jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Guillermo Bernaudo, lamentó las declaraciones del ministro de la Producción de la provincia, Carlos Schepens, y aseguró que “lo más ilógico es que lo haga justo en el año en que las políticas nacionales lograron que la producción de trigo de Entre Ríos creciera un 54%; la de maíz un 44%; la de soja 40%; y la de girasol fue 6 veces superior a la anterior; y hasta el arroz creció 3% a pesar de haber sido un año difícil para esta actividad”, afirmó.

“Esto no es sólo un aumento abstracto de la producción, por la eliminación de las retenciones, estos números se convierten en más de 130 millones de dólares que no se llevó la Nación, sino que quedaron en la provincia de Entre Ríos. Quizá el Ministro no debería estar preocupándose por generar títulos periodísticos, sino trabajando para mejorar los caminos para que esta producción pueda movilizarse sin tantos problemas”, propuso el entrerriano y jefe de gabinete en el orden nacional.

Bernaudo evaluó además que “aparentemente el ministro Schepens se olvida que después de estar cerrada 9 años, esta gestión logró abrir la exportación de cítricos a Brasil. Hace un par de días entraron al país vecino los primeros limones y pronto seguirán las naranjas y mandarinas de Federación y Concordia. Esta exportación va a ser sustentable si la provincia acompaña la lucha sanitaria que la Nación y los productores hemos iniciado y en la que se invertirán desde la Nación más de 50 millones de pesos.

El puerto de Concepción del Uruguay que tanto le preocupa al Ministro, se reactivará en serio gracias al dragado que se vuelve hacer luego de años de abandono de la navegabilidad del río Uruguay”, le recordó.

“Es una suerte, señor Ministro, que este Gobierno nacional ganó por el 51% para dar la gran batalla que se está dando a la inflación, para terminar con los subsidios cruzados que fundían a los productores en beneficio de algunos pocos y para poner en marcha el potencial productivo de la provincia”, cerró Bernaudo al opinar de la declaración de Schepens en la que calificó como “neoliberal” al gobierno de Mauricio Macri.