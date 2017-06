A SUSANA SOLIA LE LLEGO LA JUBILACIÓN.

Susana Solia la profesora de Matemática esta culminando su tarea en el Instituto Mariano Moreno y en el Colegio Tratado de Alcaraz . En dialogo con Radio Siglo 21 contó que se recibió en 1985 y en 1986 comencé mi tarea en el Mariano Moreno y en el Colegio Tratado de Alcaraz. Todavía andaba el tren pues mi primer día en Alcaraz partí a las 4 y 30 de la madrugada y al bajar en la Estación me esperaba el Director y la Secretaria que venían de Parana. Sostuve siempre que los primeros años debía ser exigente con los primeros años , con la atención y los limites y el respeto y los años superiores aflojar porque ya todo estaba dicho. Recuerdo la mayoría de los rostros de mis alumnos , muchos de ellos con el tiempo se han transformados en colegas míos y trabajamos estos años juntos. Sobre el nivel de los estudiantes cuando participan en las olimpiadas de matemáticas, me pone muy contenta porque los chicos nos representan muy bien.-Que vas a hacer ? le preguntamos .Quiero descansar , me voy a levantar mas tarde y quiero cumplir un deseo de muchos años, aprender a jugar Ajedrez.-