Reunión por el foco de tropas con garrapata en zona de Villa Urquiza.

Dirigentes de la Fundación Para la Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa) se reunieron en Villa Urquiza con productores involucrados en el foco de tropas con garrapata hace más de un año, en busca de erradicar el mismo. Ganadería de la Provincia y Senasa participaron de la reunión.

El Presidente de la Fucofa, Jorge Ruiz, y el Secretario el Med. Vet. Claudio Álvarez Daneri, encabezaron el encuentro acompañados por el Coordinador Temático de Sanidad Animal de Entre Ríos del Senasa, Cristian Gómez; el Director de Producción Animal de la Provincia, Ezequiel Alvarenque; y técnicos de la Fundación. “Los productores involucrados en el foco con garrapata hace más de un año no vienen realizando las tareas indicadas para poder despoblar el mismo, básicamente por la falta de instalaciones adecuadas para la explotación de la ganadería” explicó Jorge Ruiz.

En tanto, el titular de la Fundación comentó que “la presencia de las autoridades sanitarias de la Provincia y de la Nación fue para hacer conocer a los productores sobre la aplicación de la Resolución que plantea el despoblamiento del predio, en el caso del no cumplimiento de lo comprometido en el acta acuerdo firmado en esta reunión”.

Cabe destacar que la Fucofa, a través de la Dirección de Producción Animal de la Provincia, consiguió el préstamo de corrales y mangas transitorias para que puedan efectuar los tratamientos respectivos en la hacienda. Este “procedimiento sanitario fue establecido al momento de la detección de la infestación de los bovinos a comienzos del año pasado y no fue cumplido. Por lo tanto, desde la Fucofa instamos para que se realicen los tratamientos adecuadamente para erradicar el foco y así no afectar a productores vecinos”.

El dirigente señaló que “los productores se comprometieron a retirar toda la hacienda, la cual se encuentra en un bañado y con la creciente del rio, el espacio se ha reducido. Se comprometieron a evacuar y a no incorporar más hacienda hasta tanto no se realicen las instalaciones necesarias para poder manejar el ganado, tratándolo adecuadamente según lo exige la ley”.

La Fucofa, como ente de aplicación de lucha contra la garrapata en la provincia de Entre Ríos, envió una carta documento exigiendo su tratamiento y así respetando lo establecido en la nueva Ley de Senasa que determina la responsabilidad penal a quienes no cumplan adecuadamente con los requisitos sanitarios, poniendo en riesgo a otros productores vecinos. La responsabilidad recae sobre el propietario de la hacienda y del campo.