Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

Torneo Oficial 2017

Domingo 25 de junio de 2017

5ta Fecha (Etapa Clasificatoria)

Zona Norte

U. Alcaraz (1): D. Franco; A. Vega Joubert, P. Emili, H. Schwindt, E. Ferreyra; O. Racig, A. Ramos, M. López; F. Rodríguez, A. Seita y P. Schwindt. DT: Raúl Dipancracio.

Juv. Sarmiento (1): D. Luchessi; G. Vega, M. Acosta, A. Marín, J. Kloss; J. Acosta, G. Acosta, J. Godoy, D. Jara; R. Marín y K. López. DT: José López.

Cancha: Raúl Navarro de Alcaraz. Goles: Hernán Schwindt (UA) y Rubén Marín (JS). Expulsado: Pedro Schwindt (UA). Amonestados: Kloss, R. Marín y Jara (JS). Cambios: en Unión, D. Pereyra por Vega Joubert y J. Santinoni por López. En Juventud: S. Irrazabal por Godoy y S. Landra por R. Marín. Arbitro: Matías Pereyra. Sub 20: 0-1 Sub 17: 1-2

*************

Dep. Bovril (3): E. Ramírez; N. Heit, G. Graciani, N. Leinecker, J. Lescano; J. Martínez, M. Rodríguez, A. Olivo, C. Medina; K. Franco y A. González. DT: Gustavo Graciani.

Atl. Sauce de Luna (1): G. Galeano; D. Ojeda, A. Martínez, F. Moyano, J. Alvarez; M. Pérez, E. Silva, G. Galeano, D. Galeano; S. Cabrera y N. Soto. DT: Gerónimo Moro.

Cancha: Antonio Boleas de Bovril. Goles: Cristián Medina y Andrés González-2-(DB). Julio Valdez (SL). Amonestados: Heit, Graciani y D. Espinoza (DB). Cabrera y Valdez (SL). Cambios: en Deportivo, R. Oves por Franco, F. Luquez por Medina y D. Aguirre por Martínez. En Atlético: J. Valdez por Ojeda, J. Franco por A. Martínez y V. Martínez por Cabrera. Arbitro: Raúl Piedrabuena. Sub 20: 2-1 Sub 17: 2-1

***************

Independiente FBC (6): C. Puig; F. Aguirre, P. Aguirre, G. Simon, A. Schneider; F. Curá, C. Herlein, S. Leguizamón; R. Aguirre, G. Guillen y N. Barrios: DT: Omar Celis.

Juv. Unida (1): K. Cabrera; R. Ramírez, G. Cis, A. Gauna, J. Müller; A. Godoy, M. Donda, H. Rueda, S. Baigorria; L. Luque y C. Larrea. DT: Daniel Luque.

Cancha: Dr. Federico Cocco de Hernandarias. Goles: Roberto Aguirre-4- y Saúl Leguizamón-2-(I). Juan Baigorria (JU). Amonestados: F. Aguirre (I). Ramírez y Luquez (JU). Cambios: en Independiente, G. Falcón por Guillen, A. López por P. Aguirre y T. Barrios por N. Barrios. En Juventud: E. Franco por Cis, J. Larrea por Rueda y E. Heredia por Donda. Arbitro: Gabriel Ibarra. Sub 20: 3-2 Sub 17: 1-0

***************

U. A. Cerrito (0): R. Correa; L. Schmitlein, M. Wolosko, E. Tomassini, J. Maidana; E. Zampieri, E. Benítez, Ma. Benítez, Mi. Benítez; D. López y I. Aguilar. DT: Omar Verón.

Atl. Hernandarias (0): J. Rodríguez; E. Ibarrola, M. Isla, I. Blanco, J. Rodríguez; M. Velásquez, N. Ruiz, M. Gauna, F. Sánchez; D. Velásquez y H. Arévalo. DT: Gustavo Escobue.

Cancha: Agrarios Cerrito. Amonestados: Wolosko y Maidana (UAC). Blanco, Alvarez, Gauna y Quartino (H). Cambios: en Unión, M. Schmidt por Maidana y J. Castillioni por E. Zampieri. En Atlético: M. Quartino por Ruiz, M. Alvarez por Arévalo y D. Pettenatti por Ibarrola. Arbitro: Claudio Frederich. Sub 20: 2-0 Sub 17: 1-0

****************

Atl. Hasenkamp (1): E. Jacob; R. Retamar, J. Montero, A. Gómez, S. Quiróz; C. Fernández, J. Quiróz, I. Godoy, R. Ceballos; J. Salva y D. González. DT: Raúl Cardozo.

Dep. Tuyango (1): W. Mendieta; D. Gallo, R. García, F. Romero, O. Segovia; A. Vilchez, S. Heninn, A. Ortíz, C. Ruiz Díaz; E. Pérez y L. Milessi. DT: Omar Godoy.

Cancha: Hugo Ruiz Moreno de Hasenkamp. Goles: Daniel González (H) y Diego Gallo (DT). Amonestados: Gómez y Fernández (H). Segovia, Gallo, Milessi y Ortíz (DT). Cambios: en Atlético, F. Llanez por Godoy, C. Montero por Fernández, V. Mego por Gómez. En Deportivo: J. Walter por Pérez y F. Vera por García. Arbitro: Diego Massielo. Sub 20: 2-1 Sub 17: 2-1

*****************

Posiciones: Independiente 12; Hasenkamp 10; Alcaraz y Bovril 9; Juv. Sarmiento y Hernandarias* 8; Cerrito 6; Tuyango 4 y Sauce de Luna y Juv. Unida 1 pts. (*) El Tribunal de Disciplina le dio por ganado 1 a 0 el partido frente a Independiente, correspondiente a la 3ra fecha.

Próxima (6ta fecha): Juv.Sarmiento-Sauce de Luna, Alcaraz-Independiente, Hernandarias-Bovril, Juv. Unida-Hasenkamp y Tuyango-Cerrito.

Zona Sur

Atl. Unión (2): M. Gerstner; J. Spinelli, N. Gutlein, J. Pérez, E. Schimft; S. Fernández, F. Rothar, F. Schmidt; A. Villagra, J. Keiner y L. Schmidt. DT: Luis Roth.

Atl. Litoral (1): L. Martínez; L. Barrios, C. Rivas, H. Ackerman, L. Peanu; Ale. Casco, G. Narváez, O. Castañeda, R. Ferreyra; Ala. Casco y C. Murador. DT: Omar Werner.

Cancha: Mundialista de Crespo. Goles: Francisco Rothar y Jesuan Pérez (U). Emanuel Schimft e/c (L). Expulsados: José Spinelli (U). Amonestados: F. Rothar, Villagra, Fernández, Pérez y Gomiero (U). Barrios, Ackerman, Castañeda, Narváez, Ala. Casco y Erbes (L). Cambios: en Unión, C. Piray por Villagra, M. Leicker por Keiner y F. Vitali por L. Schmidt. En Litoral: M. Clauss por Ferreyra, B. Hirchsfeldt por Ale. Casco y N. Erbes por C. Rivas. Arbitro: Ariel Correa. Sub 20: 0-1 Sub 17: 2-2

**************

Viale FBC (3): L. Rodríguez; N. Segovia, B. Niquel, A. Albeira, N. Alegre; F. Weimer, O. Ballejos, P. Thuot; J. Alzugaray, N. Musso y N. Siebanlist. DT: Angel Rodríguez.

Atl. Sarmiento (1): N. Velásquez; C. Bolzán, M. Zárate, L. López, M. Espíndola; F. Albornóz, J. Zárate, C. Stricker; M. Gassmann, C. Méndez y J. Cantero. DT: Lucas Jumilla.

Cancha: Leandro Cecotti de Viale. Goles: Flavio Weimer, Nicolás Musso y Darío Racig (V). Matías Gassmann (AS). Amonestados: Segovia y Albeira (V). M. Zárate, Albornóz, Méndez y Ramírez (AS). Cambios: en Viale FBC, D. Racig por Musso, M. Rodríguez por F. Weimer y A. Martínez por Ballejos. En Atlético: M. Jacob por M. Zárate, C. Ramírez por F. Albornóz y L. Duarte por Méndez. Arbitro: Fabián Balbuena. Sub 20: 3-1 Sub 17: 3-0

*******************

Cañadita Ctral. (0): R. Spessot; M. Wagner, E. Fosgt, C. Martínez, N. Riquel; F. Riquel, H. Cepellotti, M. Servín, S. Ibarra; N. Hemmerlig y C. Dente. DT: Jorge Erben.

Atl. Arsenal (0): E. Fontaini; M. Montórfano, E. Olechart, L. Richard; R. Hernández, L. Vogel, A. Galliusi, F. Richard, D. Martínez; A. Schwaigert y J. Bottegal. DT: Hugo Fontana.

Cancha: Cañadita de Seguí. Expulsado: Joaquín Bottegal (A). Amonestados: Fosgt, Servín, Cepellotti e Ibarra (CC). Vogel, L. Richard, Montórfano y F. Richard (A). Cambios: en Cañadita, T. Sauthier por Dente, S. Comas por Servín y C. Todote por Hemmerlig. En Atlético: K. Ramírez por F. Richard, R. Fontana por Hernández y L. Brekel por Martínez. Arbitro: Carlos Martínez. Sub 20: 0-0 Sub 17: 0-0

******************

Dep. Tabossi (1): F. Schmidt; B. Dettler, A. Godoy, H. Villanueva, M. Enrique; S. Barisnaga, L. Taborda, J. Pellegrini, C. Torres; N. Albornóz y K. Lescano. DT: José Rivera.

Seguí FBC (0): B. Sosa; C. Cabrera, M. Riquel, N. Sione, G. Demaestri; J. Fernández, F. Ramírez, M. Holotte, L. Lorenzon; J. Weimer y L. Albeira. DT: Gabriel Holotte.

Cancha: Deportivo Tabossi. Gol: Saúl Ojeda. Amonestados: Dettler, N. Albornóz y W. Albornóz (DT). Cabrera, M. Holotte y Weimer (S). Cambios: en Deportivo, B. Landra por Torres, S. Ojeda por N. Albornóz y D. Albornóz por Taborda. En Seguí FBC: M. Alegre por Albeira, R. Holotte por Ramírez y J. Vega por Fernández. Arbitro: Raúl Ramírez. Sub 20: 2-0 Sub 17: 2-1

******************

Atl. María Grande (2): C. Bolzán; A. Hollman, C. Schneider, E. Núñez, M. Vásquez; L. Figueroa, P. Ciarroca, L. Zapata, J. Vera; M. Giménez y J. Darrigo. DT: Julio Schmidt.

Asoc. Cultural (2): C. Franz; F. Piray, L. Villanueva, M. González, M. Exner; E. Müller, F. Canosa, J. Torres, L. Carruego; L. Medrano y G. Medrano. DT: Roque Alfaro.

Cancha: Atl. María Grande. Goles: Carlos Schneider y Martín Giménez (MG). Jonathan Torres y Joaquín Gross (AC). Expulsado: Mauro González (AC). Amonestados: Vera y Schneider, Darrigo (MG). L. Medrano y F. Torres (AC). Cambios: en Atlético, I. Fercher por Hollman, J. Varisco por Vera y D. Galperín por Darrrigo. En Asociación: F. Torres por Exner, J. Gross por Carruego y G. Bernhardt por Müller. Arbitro: Roberto Lima. Sub 20: 0-1 Sub 17: 0-1

*****************

Posiciones: Litoral 12; María Grande 9; Viale y Unión 8; Seguí FBC 7; Cañadita Central y Arsenal 6; Cultural 5; Tabossi 4 y Sarmiento 3 pts.

Próxima (6ta fecha): Litoral-Sarmiento, Unión-Cañadita Central, Seguí FBC-Viale FBC, Arsenal-María Grande y Cultural-Tabossi.