Torneo 90 Aniversario “ Hockey sobre césped Parana Campaña”.

Tercera y Cuarta fecha ( 24-6-17)

Cancha N° 1.-

Bovril (4) Hasenkamp Blanco (0) Sub 14.-

San Benito Azul (9) Segui Fc (0) Sub 14.-

San Benito Celeste (3) Cocoon (0) Sub 14.-

A Maria Grande (3) Bovril (5) Sub 14.-

Las Panteras (0) Hasenkamp Rojo (3) Sub 14

Hasenkamp Blanco (1) San Benito Celeste (6) Sub 14

W.C. Tabossi por no presentarse Coccon B ( Sub 14 )

A Maria Grande ( 1) Bovril (1) Sub 16

Cancha N° 2.-

Alcaraz (12) Tabossi (0) Sub 14.-

Hasenkamp Rojo (3) A Maria Grande (5) Sub 14.-

Bovril (1) Hasenkamp (2) Sub 16.-

Alcaraz (5) Cocoon (0) Sub 16 .-

Cocoon A (0) San Benito Azul (10) Sub 14.-

Libre At Maria Grande ( Sub 16 )

Segui (0) Alcaraz (9) Sub 14 .-

Cocoon (0) Hasenkamp (11)