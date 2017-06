SALÓN CABAYÚ CUATIÁ – 5ta EDICIÓN.

Entre los días 1 y 21 de julio de 2017 se realizará en Casa de la Cultura de nuestra ciudad el Salón de Arte Multidisciplinario Cabayú Cuatiá. Dentro del marco del 182 Aniversario de la fundación de la Ciudad de La Paz.El mismo fue declarado de interés Municipal y Cultural (Decreto Nro 176/16).

Esta es una buena oportunidad para que dibujantes, grabadores, pintores, escultores, fotógrafos, artistas del vidrio, talladores y pertenecientes a otras disciplinas (cantantes, músicos, escritores, bailarines, actores, etc.) participen. Por este motivo les hacemos llegar nuestra invitación a todos los artistas residentes en la provincia de Entre Ríos.

BASES Y CONDICIONES

1. Podrán participar todos los artistas residentes en la provincia de Entre Ríos, mayores de 15 años. La participación es gratuita.

2. Las obras presentadas no deben haber sido expuestas en otros salones y/o galerías.

3. Cada artista puede presentar hasta dos obras. Podrán ser abstractas o figurativas. El tema es libre.

4. En bi-dimensión, la medida máxima del borde inferior es de 120cm. Las obras deben estar listas para colgar (los pitones NO deben sobresalir hacia atrás y deben estar colocados cerca del borde superior). No hay límite mínimo o máximo en tri-dimensión. El artista debe proveer el soporte o pedestal para la exhibición de su obra. Todas las obras deben estar identificadas con título, técnica, medidas, autor y teléfono o e-mail de contacto en un lugar no visible.

5. Las obras que no cumplan con estos requisitos o no estén realizadas en el soporte adecuado para ser exhibidas serán excluidas del salón.

6. El Salón Cabayú Cuatiá está abierto a todas las expresiones de las Artes Visuales (BI DIMENSIÓN: disciplinas expresadas en el plano hasta 3 cm de espesor : pintura, collage, grabado, técnicas mixtas, grabado digital, dibujo, talla, vidrio, fotografía, etc; TRI DIMENSIÓN: disciplinas expresadas en volumen: esculturas, instalaciones, etc . y MULTIMEDIA: la obra también puede incluir de manera simultánea diferentes disciplinas: fotografías, vídeos, canto, música, danza, sonidos, textos literarios, performance, etc.)

7. Se otorgarán cuatro premios

• Primer premio adquisición $ 2500.- en órdenes de compra de La fresca Viruta (pinturería artística o ferretería)

• Segundo premio adquisición $ 1500.- en órdenes de compra de La fresca Viruta (pinturería artística o ferretería)

• Mención de honor: una muestra individual en Casa de la Cultura en fecha a convenir (incluye impresiones de tarjetones, afiche y vernissage)

• Mención

8. Se darán a conocer los premiados, se entregarán los premios y los correspondientes certificados el mismo día de la inauguración del Salón.

9. Los artistas que presentan multimedia (y lo necesiten) pueden subir la obra (que debe ser original y no exceder los 5 minutos de duración) a vimeo o a you tube y enviar el link a direcciondeculturalapaz@gmail.com hasta el 20 de junio.

10. Las obras pertenecientes a las categorías de bi y tridimensión deben ser enviadas a Italia 1043 (Casa de la Cultura- Teléfono 03437 424635) del 10 al 24 de junio sin excepción. Al entregar las obras se llenará una ficha por duplicado (una para el artista y otra para Casa de la Cultura)

11. Por falta de espacio o en beneficio de la armonía del conjunto, podría ser seleccionada sólo una de las dos obras enviadas.

12. Después del 24 se reunirá el jurado que determirá las obras premiadas. Pudiendo incluir más premios de los acá detallados o desiertos algunos de ellos.

13. El día 1ro de julio a las 20,00hs se realizará la apertura de la muestra, vernissage y entrega de premios.

14. El retiro de las obras se realizará también por cuenta de cada artista hasta el 25 de julio 8 a 12 o de 16 a 20 hs. sin excepción. El 20 de agosto, las obras que no han sido retiradas serán donadas a instituciones de beneficencia de la ciudad

CONSULTAS: direcciondeculturalapaz@gmail.com o en casa de la Cultura (Teléf 03437 424635 – Italia 1043 –CP 3190- La Paz- Entre Ríos).

FB Dirección de Cultura La Paz Entre Ríos