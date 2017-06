Autoridades Municipales denuncian manejo irregular del Parque Industrial de Viale.

Esta mañana en conferencia de prensa, autoridades municipales dieron detalles sobre las gestiones que han estado realizando en relación al Parque Industrial de nuestra localidad. Criticaron la falta de visión estratégica tanto en su construcción como en su desarrollo, resaltando que no se previeron soluciones para la falta de energía y gas natural del lugar.

El intendente Cr. Uriel Brupbacher explicó: “La semana pasada se hizo una reunión entre autoridades de Aggreko, de ENERSA, de la Cooperativa de Servicios Públicos Quebracho y de la Cooperativa de Servicios Públicos Gral. José de San Martín Ltda. de Seguí, y allí conversamos sobre la problemática del Parque Industrial. Lo que sucede es de carácter estructural y viene desde sus orígenes ya que arrancó con deficiencias que no fueron informadas ni mucho menos fueron previstas.”

El titular de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, Ing. Daniel Rodríguez expresó: “Desde el 2008 al 2017 no se construyó la red troncal que es lo que hubiera asegurado el abastecimiento de energía al parque.

Por lo tanto, todas las gestiones que se hicieron en este año y medio fueron para realizar un diagnóstico real y para encontrar soluciones a problemas que no se encararon en los últimos 12 años”.

El secretario agregó: “Hasta el año 2011, que empieza a funcionar la empresa frigorífica avícola Faenar SRL, no había ninguna certeza respecto desde donde se iba a obtener la energía. Luego se instaló la firma Aggreko para solucionar ese problema, pero lo hizo en el lote que estaba destinado a la planta reguladora de gas.”

Al respecto, se realizó un listado de los 10 inconvenientes que aparecen en el Parque Industrial:

1- Faltante de informes sobre la ampliación del Parque Industrial y faltante de la documentación respaldatoria.

2- Incorrecta división del nuevo lote de 20 has.

3- Ampliación con la expropiación del lote de 20 de has. fuera del ejido municipal

4- Incumplimiento al reglamento interno del Parque Industrial. Se le permitió entrar a empresas que no cumplían con la documentación.

5- Deuda de un trabajo de mensura encargado a un agrimensor.

6- Conflicto con una empresa que no recibió ninguna ayuda financiera para ejecutar su proyecto.

7- Incorrecta autorización a empresas a radicarse sin ajustarse al reglamento interno

8- Error en la construcción del alambrado Sur que permite el ingreso a los vecinos.

9- Falta de visión estratégica al planificar el parque: Indefinición en la provisión de energía eléctrica y de gas natural.

10- Indebida ocupación del lote destinado a la casilla del gas y ocupado por la firma Aggreko S. R. L.

“Si les garantizamos a los industriales buena energía y gas tenemos la seguridad de que el Parque Industrial va a crecer y se desarrollará de manera considerable. Estamos trabajando para solucionar desde lo más sencillo hasta lo más engorroso” aseguró Daniel Rodríguez.