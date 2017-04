AL LEÓN LE TENDIERON UNA EMBOSCADA.

“TORNEO FEDERAL “C”.-

( Omar Gemignani)

Porque me gusta la profesión, porque amo la radio y hace 30 años que promociono el deporte como superador de una sociedad.La practica deportiva hace bien al cuerpo y al alma, cuando este se da en un contexto de reglas claras y no confusas.Ayer Domingo en la cancha de Arsenal de Viale presencie un hecho lamentable, el arbitro que según el reglamento esta para hacerlo cumplir en su justa medida.Fue parcial y favoreció a un solo equipo .En los primero minutos del encuentro saco tarjetas amarillas para un solo equipo ( Romero, Ziegler ,Quiroz ) condicionando al equipo ,mas aun en las condiciones en la que se encontraba el campo de juego por la lluvia y el agua acumulada en algunos sectores del campo , que a pesar de todo se banco un partido de lucha,entrega .En el segundo tiempo ocurrieron todos los hechos, expulsiones ,un penal que no fue , el tiempo demás, el gol sobre el final y el enfrentamiento de jugadores .Todo esto provocado por el Arbitro Szilo de Concordia . Hoy le toco a Atlético padecerlo en carne propia, mañana le puede tocar a otro club.La corrupción esta en todos lados y también en el futbol. Esto atenta contra el juego limpio y leal, donde gana el mejor. Ayer le aseguro que el partido en condiciones normales 11 a 11, Arsenal no le iba a ganar a Atlético Hasenkamp. Quiero hacer de mi profesión una tarea seria y responsable. No quiero denunciar hechos poco claros porque no tengo pruebas que puedan sostener la denuncia.Si me pregunto que habrá querido decir el Director Técnico de Arsenal , conque habría que tener mucho cuidado con el Arbitro que van a mandar al partido en Hasenkamp ?.Si otras personas vieron o contaron otra historia , allá ellos , a mi me enseñaron a contar le guste a quien le guste lo que veo en una chancha .-