“El paro ya está quebrado”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que mañana que habrá un operativo con las fuerzas federales con el objetivo de “evitar” los bloqueos en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, durante el paro de la CGT que, consideró, “ya está quebrado”.

Para Bullrich, “este paro ya está quebrado, porque una gran parte de la sociedad no lo quiere”, por lo cual señaló que se “trabajará a partir del diálogo para que no se corten los accesos” y que los ciudadanos que quieran circular libremente.

En diálogo con radio Delta, la funcionaria advirtió que la CGT “toda la vida ha tenido una actitud poco solidaria con el gobierno que no ha sido de su propio palo”. “Para nosotros mañana hay un paro totalmente, en nuestra perspectiva ilegítimo y sin sentido. Hay mucha gente que está planteando de darle batalla a ese paro, una batalla de decir: ‘a mí no me van a hacer parar a la fuerza'”, enfatizó la titular de la cartera de Seguridad.

Añadió: “¿Qué sentido tiene un paro nacional? Ya no existe en ninguna parte del mundo, no le encontramos ningún sentido. Son problemas internos entre la propia CGT y la izquierda se le subió al palco”.

Sobre el operativo de seguridad de mañana, Bullrich declaró: “En los accesos federales, con las fuerzas que podamos contar… Vamos a trabajar, y esperamos que a partir del diálogo que no se corte los accesos, ya es bastante que han hecho un paro”.

“No queremos que empresarios le digan a la gente ‘quedate en tu casa’. Queremos que la gente que está dispuesta a trabajar pueda llegar a su trabajo”, subrayó la ministra.

Luego destacó: “Bloquear es en el mismo sentido de lo que dijo ayer (Omar) Viviani (titular del sindicato de taxistas), sobre el que quiere trabajar ‘le vamos a dar vuelta el auto'”. En la Casa Rosada se analizó en las últimas horas activar un despliegue policial, más efectivos de Gendarmería y Prefectura, para evitar que mañana piquetes anunciados por organizaciones de izquierda bloquen los accesos a la ciudad de Buenos Aires.