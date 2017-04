Fuad Sosa: “En los departamentos como Nogoyá no se hace una obra de gran envergadura desde hace 12 años”.

En la sesión de la Honorable Cámara de Diputados llevada a cabo el pasado miércoles en la capital provincial el Diputado Provincial Fuad Sosa (UCR) manifestó su voto negativo ante el proyecto del acueducto Mandisoví Chico que será encarado por el Gobierno Provincial con financiamiento de capitales chinos dado que había un compromiso de utilizar los excedentes en obras para departamentos postergados como Nogoyá y no se ha cumplido.

En ese sentido el legislador afirmó “El Gobernador nos dijo que se podía redireccionar el excedente a otro departamento. Yo vengo de uno en los cuales no ha habido una obra pública provincial de gran envergadura desde hace más de 12 años, es uno de los que más produce y más aporta a la provincia”

“Cada vez que vuelvo a mi pueblo el hombre de campo que produce, que da progreso, que paga sus impuestos con mucho esfuerzo me dice que no puede sacar la producción, que no tiene caminos, se caen los puentes y no se reparan las rutas.”

“Cuando se sancionó el primer proyecto de los acueductos estaban previsto dos pero ahora solo se va a construir uno, me toco presidir la cámara en minoría porque el Presidente ni el Vicepresidente 1° de la cámara se quisieron hacer cargo de lo que se estaba tratando, no teníamos ninguna certeza. Se nos dijo que después se iba a enviar un proyecto de ley para saber cuanto se iba a cobrar el valor del agua y cuanto se iba a pagar en lo que respecta a expropiaciones pero nada pasó, en ese momento no teníamos ni un croquis de hasta donde llegaba el acueducto, había una confusión terrible.”

“Voté en contra porque en mi mandato como Presidente del Comité Provincial de la UCR firme la el pedido de inconstitucionalidad que presentamos y aún el Superior Tribunal de Justicia no se ha expedido” finalizó

