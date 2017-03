El Torneo Amistad empezará el 1º de abril.

En la noche de ayer se realizó, en la sede de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, la segunda reunión del año del Departamento de Fútbol Infantil con los delegados de los clubes.

Durante la misma se realizó el sorteo para fixturar el Torneo Amistad 2017 , que nuevamente contará con tres zonas: Norte, Sur y Centro, con siete equipos cada una (a continuación se detalla el fixture).

Se aprovechó la oportunidad para conocer a los nuevos integrantes del Departamento de Fútbol Infantil. El pedido de la Comisión Directiva fue que este organismo cuente con siete integrantes. Por lo tanto ellos son: Presidente: Miguel Corre; Secretaria: Melina Franco; Vocales: Diego Barrientos, Edgardo Benitez, Carlos Rodriguez, Jorge Lallana y Cristian Kuschich. Los últimos tres nombrados se incorporan a partir de este año. También se presentaron a los dos nuevos integrantes del Tribunal de Disciplina, que son: Roberto Gomez y Rocio Fleitas. Que se suman al equipo de trabajo junto con: José Galperin, Marta Martinez, Sonia Milessi y Hugo Dalinger.

También se determinó que el Torneo Amistad comience el sábado 1 de abril. La fecha tentativa para dar el punta pie inicial era la del 25 de marzo, pero a pedido de los delegados se decidió postergar el inicio del campeonato una semana más. Esto fue a causa de que todos los clubes no han podido completar la ficha médica de todos sus jugadores (que a partir de este año es obligación). Por lo cual se dejó aclarado que la ficha médica podrá ser presentada, en la oficina de nuestra Liga, hasta que termine la primera rueda del Torneo Amistad. De lo contrario, el jugador que no cuenta con este requisito no podrá seguir jugando.

Además, se aclaró que para fichar a los jugadores (menores de 18 años) se deberá presentar el nuevo DNI o fotocopia del mismo, que será legalizada por nuestra Liga. Además las fotocopias del DNI “viejo” deberán ser actualizadas y por tal motivo legalizadas, nuevamente, por la Liga.

También se dejó prefijado que el costo máximo de las entradas de los partidos tendrá el valor de $40. Esto es producto del aumento que tuvieron los aranceles y los viáticos de los árbitros.

Por otro parte se avisó a los presentes que a partir de esta temporada los “hombres de negro” impartirán justicia teniendo en cuenta el Reglamento de AFA con sus respectivas modificaciones (el mismo se estará publicando en la semana).

Por último se aclaró como será la metodología que se utilizará desde la Liga para atender, de manera prolija, a los delegados del fútbol infantil. Este miércoles y jueves (22 y 23 de marzo) se atenderá a los delegados de la Zona Sur. El próximo lunes y martes (27 y 28 de marzo) será el turno de los representantes de la Zona Centro y el miércoles y jueves (29 y 30 de marzo) se utilizará para los dirigentes de la Zona Norte. En todos los días se atenderá en el horario habitual: de 17:00 hs a 21:00 hs.

Fixture – Zona Norte

1º Fecha

Unión FC vs Juventud Sarmiento

Deportivo Bovril vs Sauce de Luna

Atlético Hasenkamp vs Deportivo Tabossi

Libre: Juventud Unida

2º Fecha

Juventud Unida vs Unión FC

Juventud Sarmiento vs Atlético Hasenkamp

Deportivo Tabossi vs Deportivo Bovril

Libre: Sauce de Luna

3º Fecha

Sauce de Luna vs Deportivo Tabossi

Atlético Hasenkamp vs Juventud Unida

Deportivo Bovril vs Juventud Sarmiento

Libre: Unión FC

4º Fecha

Unión FC vs Atlético Hasenkamp

Juventud Sarmiento vs Sauce de Luna

Juventud Unida vs Deportivo Bovril

Libre: Deportivo Tabossi

5º Fecha

Sauce de Luna vs Juventud Unida

Deportivo Bovril vs Unión FC

Deportivo Tabossi vs Juventud Sarmiento

Libre: Atlético Hasenkamp

6º Fecha

Unión FC vs Sauce de Luna

Atlético Hasenkamp vs Deportivo Bovril

Juventud Unida vs Deportivo Tabossi

Libre: Juventud Sarmiento

7º Fecha

Sauce de Luna vs Atlético Hasenkamp

Deportivo Tabossi vs Unión FC

Juventud Sarmiento vs Juventud Unida

Libre: Deportivo Bovril

Fixture – Zona Centro

1º Fecha

Atlético Litoral vs Independiente FCB

Deportivo Tuyango vs Atlético María Grande

Atlético Hernandarias vs Diego Maradona

Libre: Unión Agrarios Cerrito

2º Fecha

Unión Agrarios Cerrito vs Atlético Litoral

Independiente FBC vs Atlético Hernandarias

Diego Maradona vs Deportivo Tuyango

Libre: Atlético María Grande

3º Fecha

Atlético María Grande vs Diego Maradona

Atlético Hernandarias vs Unión Agrarios Cerrito

Deportivo Tuyango vs Independiente FBC

Libre: Atlético Litoral

4º Fecha

Atlético Litoral vs Atlético Hernandarias

Independiente FBC vs Atlético María Grande

Unión Agrarios Cerrito vs Deportivo Tuyango

Libre: Diego Maradona

5º Fecha

Atlético María Grande vs Unión Agrarios Cerrito

Deportivo Tuyango vs Atlético Litoral

Diego Maradona vs Independiente FBC

Libre: Atlético Hernandarias

6º Fecha

Atlético Litoral vs Atlético María Grande

Atlético Hernandarias vs Deportivo Tuyango

Unión Agrarios Cerrito vs Diego Maradona

Libre: Independiente FBC

7º Fecha

Atlético María Grande vs Atlético Hernandarias

Diego Maradona vs Atlético Litoral

Independiente FBC vs Unión Agrarios Cerrito

Libre: Deportivo Tuyango

Fixture – Zona Sur

1º Fecha

Atlético Unión vs Seguí FBC

Viale FBC vs Asociación Cultural

Cañadita Central vs Atlético Sarmiento

Libre: Atlético Arsenal

2º Fecha

Atlético Arsenal vs Atlético Unión

Seguí FBC vs Cañadita Central

Atlético Sarmiento vs Viale FBC

Libre: Asociación Cultural

3º Fecha

Asociación Cultural vs Atlético Sarmiento

Cañadita Central vs Atlético Arsenal

Viale FBC vs Seguí FBC

Libre: Atlético Unión

4º Fecha

Atlético Unión vs Cañadita Central

Seguí FBC vs Asociación Cultural

Atlético Arsenal vs Viale FBC

Libre: Atlético Sarmiento

5º Fecha

Asociación Cultural vs Atlético Arsenal

Viale FBC vs Atlético Unión

Atlético Sarmiento vs Seguí FBC

Libre: Cañadita Central

6º Fecha

Atlético Unión vs Asociación Cultural

Cañadita Central vs Viale FBC

Atlético Arsenal vs Atlético Sarmiento

Libre: Seguí FBC

7º Fecha

Asociación Cultural vs Cañadita Central

Atlético Sarmiento vs Atlético Unión

Seguí FBC vs Atlético Arsenal

Libre: Viale FBC FUENTE DEPORTE ZONAL.-