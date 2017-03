Numerosos docentes entrerrianos se movilizaron a Casa de gobierno en contra del ajuste nacional y provincial.

Docentes de toda la provincia movilizaron este viernes a Casa de Gobierno, donde reclamaron que se mejore la oferta salarial. A la manifestación se sumaron representantes de todos los departamentos de la provincia, AMET, Sadop, UDA (todos integrantes del frente docente) y ATE, Bancarios, la CGT, ambas CTA y otras organizaciones. En el acto hablaron los representantes de cada uno de los gremios docentes, se leyó un comunicado de Oscar Muntes -titular de ATE- y la palabra principal fue la del secretario General de AGMER, Fabián Peccin: “Cerramos una etapa de la lucha, con una alta adhesión a la huelga a pesar de los aprietes y la ofensiva artera y vergonzosa que intentaron desprestigiarnos y separarnos de la comunidad haciéndole creer que nuestro trabajo digno lo puede hacer cualquiera”, señaló el dirigente sindical. En tanto, el Consejo General de Educación (CGE) permanece con la puerta principal cerrada y está custodiado por varios agentes de la Policía provincial. El lunes y martes se desarrollarán asambleas para determinar los mandatos con los que cada departamento irá al Congreso gremial para continuar con el plan de lucha. Seguirían las huelgas si no cambia la postura de los gobiernos nacional y provincial.

Los docentes caminaron este viernes por las calles del centro cívico de Paraná, integrando una nutrida y extensa columna encabezada por AGMER Central, bajo la conformación del Frente Docente de Entre Ríos compuesto por el gremio docente; la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET); la Unión Docentes Argentinos (UDA); y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). La manifestación es acompañada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE); CGT; Bancarios y otras agrupaciones.

El recorrido que fue por las calles Colón, Corrientes, Andrés Pazos, 25 de Junio y Santa Fe, finalizó en la casa gris donde se desarrolló un acto donde los discursos apuntaron a ambos gobiernos: el nacional y el provincial. Al gobierno de Macri se le criticó el incumplimiento de la ley por su decisión de no convocar a las paritarias nacionales para que el ajuste alcance al fondo de contención que sirve para respaldar a las provincias que no estén en condiciones de pagar los aumentos correspondientes. A la provincia se le criticó el alineamiento con las políticas macristas y el ofrecimiento escaso de un seis por ciento de aumento para ahora y otras dos cuotas de seis por ciento para llegar al 18 anual establecido por los gobernadores en consonancia con la doctrina de Cambiemos.

Además, el secretario General de AGMER responsabilizó a Gustavo Bordet por la política de aprietes impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial contra los trabajadores que deciden hacer huelga. Las inspecciones de los representantes del Ministerio de Trabajo que formaron parte de esta política de presión contra los docentes que concretaron su derecho constitucional a la huelga. Además, como ya es una política habitual del CGE a cargo de José Luis Panozzo, se pidieron las listas a los directivos y supervisores -también docentes- para que delaten a sus compañeros que hacen paro.

“Los docentes estamos dando una lección de dignidad y compromiso. Dimos una de las mejores clases de la escuela pública argentina”, dijo Peccín en relación a la huelga nacional y provincial. “La unidad de los trabajadores es el límite para el avance liberal del gobierno en beneficio de unos pocos”, agregó.

En esa línea, se refirió a la necesidad de la “paritaria nacional libre y sin techo”. “Queremos discutir una recomposición del salario que parta de recuperar lo perdido en el 2016 y que se ponga a tiro de la inflación de este año que va a estar muy lejos del 18 por ciento que quieren nuestro presidente y nuestro gobernador”.

“Nos quieren llevar al pasado, con la lógica del mercado impuesta por Cavallo y el menemismo. Con salarios desiguales y la competencia educativa, con la meritocracia individualista, con premios y castigos y el sálvese quien pueda”, explicó.

Peccín le exigió a Bordet que “fije posicionamiento a favor de la paritaria nacional” y que “sea consecuente a la matriz de la cual proviene”. Puesto que la paritaria nacional “es el instrumento que posibilita a las provincias a brindar un salario integral”.

“Le exigimos una propuesta salarial que dignifique al docente entrerriano, que ponga en el centro a la escuela pública entrerriana en cuanto a la inversión. Que sea capaz de poner en valor nuestro trabajo, no es con palabras ni descuento como se resuelve el conflicto docente, es con decisión política que se ponga en la agenda pública a la educación pública”, agregó.

Además, el secretario General se refirió críticamente al Fonid, a los intentos de las reformas al régimen jubilatorio en la provincia y a la jornada de lucha de la mujer del pasado 8 de marzo.

La palabra de Puntel

Desde la Seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Claudio Puntel se refirió a las cifras difundidas por el gobierno sobre el acatamiento al paro y sostuvo que “mienten porque no tienen de dónde sacar la información”. En diálogo con ANÁLISIS DIGITAL aseguró que durante toda la semana, la huelga “se ha mantenido en niveles altos” y señaló que “supera el 90 por ciento” en toda la provincia. “En el departamento Paraná, hoy estamos superando el 95 por ciento”, acotó. En cuanto a las inspecciones de agentes de la Secretaría de Trabajo en las escuelas, el dirigente apuntó: “Esto no les sirvió. La intención del gobierno no era relevar datos sino que la gente sepa que están recorriendo las escuelas, que los docentes tengan miedo y vuelvan a trabajar. Lo que lograron es provocar irritación e indignación en los compañeros”.

“Según dice el gobierno, el paro y la inflación son más bajos. En la provincia la huelga se mantuvo alta hasta el día de hoy. En el departamento Paraná está superando el 95 por ciento. Y tenemos visto que en algunas escuelas, algunos compañeros volvieron, pero no son decenas, son contaditos. En el interior de la provincia, entiendo que el paro también se mantiene alto con más del 90 por ciento”, aseveró Puntel y arremetió: “El gobierno no tiene de dónde sacar información para decir cuál es el acatamiento al paro y está mintiendo con las cifras, porque no puede hacer un relevamiento de todas las escuelas”.

En cuanto a las inspecciones que envía la Secretaría de Trabajo, el dirigente gremial de AGMER Paraná, indicó: “Acá en Paraná los inspectores de Trabajo fueron nada más que a cinco escuelas. La medida se replicó en el interior, en Uruguay hubo un delegado del Ministerio que se reveló a cumplir con ese rol que es a favor de la patronal y no del trabajador, que fue el que denunció -el secretario General de ATE, Oscar- Muntes; y ayer tuvimos la noticia que renunció el de Chajarí por el mismo motivo, porque no acuerda con cumplir este papel de botonear a los compañeros en lucha”.

Sobre el mismo tema, Puntel agregó que “esto no les sirvió”. “La intención del gobierno no era relevar datos, sino que la gente sepa que están recorriendo las escuelas, que los docentes tengan miedo y vuelvan a trabajar. Lo que lograron es provocar irritación e indignación en los compañeros, sobre todo por tener que enfrentar en la puerta de una escuela a un trabajador que viene a pedir datos y provocar un choque entre trabajadores. Es una nueva actitud irresponsable del gobierno que somete a situaciones violentas y pueden generar respuestas violentas”, evaluó.

Lo que viene

“Ante la falta de respuestas del gobierno a las demandas docentes, el Congreso que viene resolverá más medidas de fuerza, no hay dudas. Lo que no tenemos definido es cuál será la modalidad y extensión del paro. Eso debatiremos lunes y martes en asambleas en las escuelas”, adelantó el secretario General de la Seccional Paraná. “Hoy puntualmente exigimos una propuesta salarial que permita que no haya ningún docente por debajo de la línea de pobreza. En esta lucha, si ganamos los docentes, ganamos todos porque el caso testigo son las paritarias docentes. Si a nosotros nos imponen el 18 por ciento de techo salarial, a los demás trabajadores les va a resultar muy difícil superar ese techo”, exhortó.

Asimismo, Puntel consideró que el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, “va a convocar al diálogo porque acusa recibo de la magnitud de las manifestaciones en Buenos Aires y todo el país”. “Y además tienen el dato que la mayoría de la sociedad apoya la lucha de los docentes”, asentó. fuente Analisis Digital.